2026'da Elektrikli Teçhizat İhracatı 20,3 Milyar Dolara Yükselecek

Elektrikli teçhizat sektöründe 2026 yılında yüksek katma değerli ürünler üretilerek yerlileşmenin artırılması hedeflenirken sektörün ihracatının da 20,3 milyar dolara yükseleceği öngörülüyor.

AA muhabirinin 2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan derlediği bilgiye göre, elektrikli teçhizat sektöründe yüksek katma değerli ürünler üretilerek yerlileşmenin artırılması, sürdürülebilirliğin sağlanması, uluslararası marka oluşturulması ve uluslararası ürün standartları hazırlanmasında söz sahibi olunması temel amaç olarak belirlendi.

Elektrikli teçhizat sektörünün 2025 yılı ocak-temmuz döneminde üretim endeksi 112,5 olarak gerçekleşirken söz konusu veri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,3 arttı. Program hedefine göre, 2025'in tamamında bu endeksin 101,5, 2026 yılında ise 105 değerini alması öngörülüyor.

Sektörde imalat sanayisinde kapasite kullanım oranı ise 2025 yılı ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,3 azalarak yüzde 73,1 olarak gerçekleşti.

2024'te sektörün ihracatı yüzde 5,9 artarak 18 milyar dolara yükselirken ithalat yüzde 1,9 yükselişle 15,7 milyar dolar oldu. Bu yılın ocak-temmuz döneminde ise sektörün ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7, ithalatı ise yüzde 13,7 arttı.

2025 yılının tamamında sektörün ihracatının 19,2 milyar doları bulması, 2026 yılında ise bu rakamın 20,3 milyar dolara çıkarılması öngörülüyor.

Sektörün ithalatının ise bu yılın tamamında 17,5 milyar dolar olması, 2026 yılında 18,9 milyar dolara çıkması bekleniyor. Sektörün ihracattaki payının da bu yıl yüzde 7,4 olması beklenirken 2026'da yüzde 7,5'e çıkarılması hedefleniyor.

Kablolama ve bağlantı malzemeleri imalatındaki ihracat 3,9 milyar dolara ulaştı

Alt sektörlerden elektrik motorları, jeneratörler, transformatörler ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları imalatında 2025 ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre ihracat yüzde 12,5 artış sağlayarak 3,9 milyar dolara, ithalat ise yüzde 14,6 artarak 4,3 milyar dolara ulaştı.

Bir diğer alt sektör olan kablolama ve bağlantı malzemeleri imalatında ise aynı dönemde ihracat yüzde 15,5 yükselerek 2,3 milyar dolara, ithalat yüzde 7,9 artarak 807,4 milyon dolara yükseldi.

Bu dönemde, ev aletleri imalatı ihracatı yüzde 5,1 azalarak 3,2 milyar dolar, ithalatı yüzde 6,1 artarak 1,5 milyar dolar oldu.

Döngüsel ekonomiye yönelik yol haritası 2 bakanlık tarafından yürütülecek

Öte yandan, programdaki politika ve tedbirler kapsamında, elektrik altyapısının deprem dirençliliğini artırmak hedeflenirken buna yönelik olarak ihtiyaç analizi çalışması yapılacak ve bu doğrultuda bir yol haritası hazırlanacak.

Söz konusu politika ve tedbirler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yürütülürken, bu doğrultuda kalkınma planı kapsamında "İstanbul Doğal Gaz Kombine Çevrim A Santralinin Yenilenmesi ve Kapasite Artışı Projesi" için ihale çalışmaları tamamlanacak.

Sektörün döngüsel ekonomiye yönelik yol haritasının belirleneceği kalkınma kısmı ise Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülecek olup, elektrikli ve elektronik eşya ve bileşenlerinde eko tasarım gerekliliklerinin uygulanması sağlanacak.

Kalkınma planı çerçevesinde Yeşil Mutabakat kapsamında yayımlanacak yeni mevzuata yönelik ihtiyaç duyulan sektörlerde bilgilendirme toplantıları düzenlenerek, ilgili sektörlerde ürün denetim ve gözetimleri ile piyasaya arz edilen ürünlerin de eko tasarım gerekliliklerine uygun olması amaçlanıyor.