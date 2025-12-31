Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından 2025 yılı paylaşımı Açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca, 2025 yılında istihdamın 33 milyon kişiyle tarihi zirveye yükseldiği belirtilerek, işsizlik oranının yüzde 8,6'ya kadar düşürüldüğü bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye Yüzyılı'nı istihdamın yüzyılı yapmak için emin adımlarla ilerlendiği vurgulandı.

Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı istikrarlı büyüme için gereklerin yapıldığına işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İstihdamımız yaklaşık 33 milyon kişiyle tarihi zirveye çıkarıldı. İşsizlik oranı, yüzde 8,6'ya düşürüldü. 2025 yılı Ocak-Kasım ayları arasında 1 milyon 396 bin 949 vatandaşımızın işe yerleştirilmesine aracılık edildi. İş Pozitif Programı sayesinde 9 Şubat 2024'ten bugüne 1 milyon 782 bin 691 kadının istihdama dahil olması sağlandı. Kadın istihdamı artırıldı. Kısa çalışma ödeneği için gerekli prim günü şartı 600 günden 450 güne indirildi. Engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımızı çalışma hayatında desteklemek amacıyla yaklaşık 635 milyon lira kaynak sağlandı. İşgücü Uyum Programı ile kadınlar, gençler, engelli vatandaşlarımız ve öğrenciler istihdama teşvik edildi. Mesleki beceriler kazanmalarına olanak sağladık. 2025 yılı kasım ayı sonuna kadar 165 bin 445 vatandaşımız programdan yararlandı. İŞKUR Gençlik Programı kapsamında devlet üniversiteleri işbirliğiyle öğrencilerin istihdam edilebilirliğini artıracak bilgi, beceri, çalışma alışkanlığı ve disiplinini kazandırmak üzere 2025 Mart ayında 100 bin, 2025 Eylül ayında 150 bin kontenjan tahsisi yapıldı. Sigortalı sayısını koruyan işletmelerimize kişi başı 3 bin 500 lira destek sağlanarak kabul edilen bütçeyle 50 milyar lira kaynak doğrudan imalat sektörüne ayrıldı."

"80 milyar liranın üzerinde kazanım sağlandı"

Çalışma hayatının paydaşlarıyla her fırsatta bir araya gelindiği, onların talep ve görüşleriyle politikaların geliştirildiği belirtilerek, sosyal diyalog mekanizmaları çerçevesinde 2025'te iş dünyasının temsilcileriyle Türkiye Yüzyılı'nda Çalışma Hayatı Buluşmaları programlarının düzenlendiği anımsatıldı.

Memur ve memur emeklilerinin 2026-2027 dönemini kapsayan 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin 2025 yılında tamamlandığı hatırlatılarak, şunlar kaydedildi:

"11 hizmet kolunun tamamında uzlaşma sağlandı. Memurlarımız için toplu sözleşmeler sayesinde toplam 80 milyar liranın üzerinde kazanım sağlandı. Kamu işçilerimize yönelik 'Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü' TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'e bağlı sendikalar ile imzalandı. Kamu Personeli Danışma Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. 'Sendikal Örgütlenmenin Yaygınlaştırılması' gündemiyle Üçlü Danışma Kurulu toplantısı yapıldı."

"Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi toplandı"

Çalışma hayatında işçi, işveren ve kamunun işbirliğiyle her kesimin hakkını koruyan adil bir yönetim anlayışı benimsendiğine dikkatin çekildiği açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"2025 yılında çalışma hayatımızın sürdürülebilirliği için politikalarımızı geliştirdik. Bu kapsamda, asgari ücret net 28 bin 75 lira, brüt 33 bin 30 lira olarak belirlenerek, bir önceki döneme göre yüzde 27 artış sağlandı. Asgari ücret desteği kapsamında 2025'te işverenlere 63,4 milyar lira destek sağlandı. Mevsimlik tarım işçilerinin çalışma ve yaşam koşullarını geliştirmek için 31,9 milyon lira destek sağlandı. Sendikalı kamu görevlilerin 821,06 liralık toplu sözleşme ikramiyesi alması sağlandı. Sektör buluşmaları toplantılarıyla istihdamda öne çıkan sektörlerin temsilcileri ile bir araya gelinerek etkili işbirliklerinin yapılması sağlandı. 8 yıl sonra Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi toplandı."

"465 ilaç daha geri ödeme listesine eklendi"

Açıklamada, sosyal devlet ilkesiyle vatandaşların sosyal güvenliği ile sağlık ihtiyaçlarının çalışmaların merkezine alındığı vurgulanarak, "Bu kapsamda 2025'te 25 farklı kanser türünde kullanılan 5 immünoterapi ilacı Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdesiyle geri ödeme listesine alındı. Hemofili A hastalarında evde deri altına uygulanabilen ilaç, SMA hastaları için, dünyadaki tek oral ve evde kullanılabilen tedavi yöntemi ödeme kapsamına alındı. Böylece yalnızca 2025'te 465 ilacın daha geri ödeme listesine eklenmesi sağlanarak toplamda geri ödeme kapsamındaki ilaç sayısı 8 bin 877'ye ulaştırıldı." ifadeleri kullanıldı.

2025 yılında 500 milyon lira emzirme, 2,8 milyar lira evlenme ödeneğiyle anneler ve yeni evlenen gençlere destek sağlandığının belirtildiği açıklamada, "SGK hizmetleri, e-Devlet Kapısı'na entegre 181 uygulaması ile en çok kullanılan hizmetler arasında ilk sırada yer aldı. Kadınların çalışma hayatında en büyük destekçisi olduk. 2025 yılında Women-Up projesi ile 14 bin 243 kadın işverene 6,6 milyon avro tutarında hibe ödemesi yapıldı." bilgileri paylaşıldı.