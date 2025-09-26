2025 Yılında İş ve İstif Makineleri Satışları Yüzde 15 Arttı

Türkiye İş Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği (İMDER) ile İstif Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Derneği (İSDER), 2025 yılının 8 ayında 18 bin 685 iş ve istif makinesi satıldığını bildirdi.

İMDER ve İSDER tarafından yapılan yazılı açıklamada, ocak-ağustos dönemine ilişkin sektör verileri paylaşıldı.

Buna göre, söz konusu dönemde 10 bin 371 adet iş ve inşaat makinesi satışı gerçekleştirildi. Sektörün cirosu 5 milyar dolar seviyelerinde bulunurken, satış miktarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 arttı.

Ayrıca bu dönemde toplam 8 bin 314 adet istif makinesi satıldı. Yaklaşık 3,5 milyar dolarlık ciroya sahip istif makineleri sektöründe yurt içi satışların 2024 yılı ile paralel seviyede seyredeceği öngörüldü.

Böylece her iki ürün grubunda yapılan satış miktarı 18 bin 685 olarak kayıtlara geçti.

6 aylık ihracat rakamları

Bu yılın 6 ayında 903 milyon dolar inşaat ve madencilik makinesi ihracatı yapıldı. İhracatta Almanya, Rusya, ABD, Birleşik Krallık ve İtalya öne çıktı.

Söz konusu dönemde istif makinesi ihracatı ise 358 milyon dolar olarak hesaplandı. Rusya, Cezayir, ABD, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) sektör ihracatında ilk sıralarda yer aldı.

"İnşaat sektöründeki canlılık iş makinelerine olan talebi güçlendiriyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İMDER ve İSDER Genel Sekreteri Oğuz Yusuf Yiğit, iş ve istif makineleri sektörlerinin, üretim gücü, teknolojik altyapısı ve satış performansıyla ülke sanayisine ve ekonomiye katkı sağladıklarını belirterek, "İnşaat sektöründeki canlılık ve yüksek büyüme oranı iş makinelerine olan talebi güçlendiriyor. Avro Bölgesi'ndeki ekonomik yavaşlama ve bölgesel risklerin yarattığı belirsizliklerin ise ihracatta hafif bir gerilemeye yol açtığını ifade edebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Yiğit, Türkiye'de ve yurt dışında parasal genişlemeyle artması beklenen yatırımların sektörlere olumlu yansıyacağına dikkati çekerek, "İş makinelerindeki güçlü büyüme ve istif makinelerindeki istikrarlı seyrin, sektörümüzün yüksek potansiyelini açıkça ortaya koyduğunu görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Sektörlerin yalnızca iç pazarda değil, ihracatta da Türkiye'ye sağladığı güçlü katkıya işaret eden Yiğit, şunları kaydetti:

"Türkiye'de üretilen iş ve istif makinelerinin ulaştığı kalite ve güvenilirlik seviyesini her geçen gün daha fazla ülkeye taşıyoruz. Hedefimiz, sürdürülebilir büyümeyi devam ettirerek sektörümüzü küresel ölçekte daha güçlü bir konuma taşımak. İMDER ve İSDER olarak, üyelerimizle birlikte bu hedef doğrultusunda kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."