2025 Yılı Yeniden Değerleme Oranı Yüzde 25.49 Olarak Belirlendi

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımladığı tebliğ ile 2025 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 25.49 olarak belirlenmiştir.

2025 yılı yeniden değerleme oranı yüzde 25.49 olarak belirlenmesine dair tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğde, "Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına göre, yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olup bu oranın Hazine ve Maliye Bakanlığınca Resmi Gazete ile ilan edilmesi gerekmektedir" ifadelerine yer verildi. Bu kapsamda yeniden değerleme oranı 2025 yılı için yüzde 25.49 olarak kaydedildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
