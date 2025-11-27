Haberler

2025 Yılı Yeniden Değerleme Oranı Yüzde 25,49 Olarak Belirlendi

Güncelleme:
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan genel tebliğde, 2025 yılı için yeniden değerleme oranının yüzde 25,49 olarak tespit edildiği açıklandı. Bu oran, yurt içi üretici fiyat endeksindeki ortalama fiyat artışına dayanıyor.

Yeniden değerleme oranı 2025 yılı için yüzde 25,49 olarak tespit edildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğde, Vergi Usul Kanunu uyarınca yeniden değerleme oranının, yeniden değerleme yapılacak yılın ekim ayında (ekim dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun yurt içi üretici fiyat endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olduğu ve bu oranın Bakanlıkça Resmi Gazete ile ilan edilmesi gerektiği belirtildi.

Bu kapsamda, yeniden değerleme oranının 2025 yılı için yüzde 25,49 olarak belirlendiği kaydedildi.

Düzenlemede, bu konuda daha önce yayımlanmış tebliğlerin de yürürlükte bulunduğu bildirildi.

Kaynak: AA / Deniz Çiçek Palabıyık - Ekonomi
