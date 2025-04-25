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2025 Yılı Teknik Destek Programı İlan Edildi

2025 Yılı Teknik Destek Programı İlan Edildi
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Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı, yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunacak 2025 Yılı Teknik Destek Programını duyurdu. Program, turizm, et ve süt sektörlerinin geliştirilmesi gibi önceliklere odaklanıyor ve birçok kesimden paydaşların yararlanmasına olanak tanıyor.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın (KUDAKA) bölgedeki paydaşların, yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek faaliyetlerine destek sağlamak amacıyla uygulamayı planladığı 2025 Yılı Teknik Destek Programı ilan edildi.

TRA1 Düzey 2 Bölgesi'ndeki yerel yönetimlerin başta planlama çalışmaları olmak üzere bölge plan ve programlarını uygulayıcı veya yerel kalkınma kapasitesini artırıcı faaliyetleri ile Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliğinin 7/A maddesinde belirtilen başvuru sahiplerinin yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek çalışmalarına destek sağlanıyor. 2025 Yılı Teknik Destek Programının öncelikleri; Turizmin Geliştirilmesi, Et ve Süt Sektörlerinin Geliştirilmesi, Tabii Kaynaklar ve Yapı Malzemeleri Sektörlerinin Geliştirilmesi, Kadın ve Genç İstihdamının Arttırılması olarak açıklandı.

Kimler yararlanabilecek?

2025 yılı teknik destek programı kapsamında yapılabilecek faaliyet türleri ise: eğitim verme, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, danışmanlık sağlama, geçici uzman personel görevlendirme ve lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici faaliyetler olarak belirlendi.

2025 Yılı Teknik Destek Programına; yerel yönetimler, üniversiteler, diğer kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, sanayi siteleri, teknoparklar, teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketleri, endüstri bölgesi yönetici şirketleri, teknoloji transfer ofisi yönetici şirketleri, iş geliştirme merkezleri yönetici şirketleri, birlikler ve kooperatifler ve kar amacı güden işletmeler yararlanabilecek. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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