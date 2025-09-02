2025 Yılı Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı Yüzde 7,24 Artış Gösterdi

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2025 yılı Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,24 oranında artarak 817 bin 345 adet olarak gerçekleşti.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin (ODMD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2025 yılı Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,24 oranında artarak 817 bin 345 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları, 2025 yılı Ocak-Ağustos döneminde geçen yıla göre yüzde 8,05 oranında artarak 654 bin 413 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 4,1 artarak 162 bin 932 adet oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2025 Ağustos ayında yüzde 12,78, otomobil pazarı yüzde 18,7 artarken, hafif ticari araç pazarı yüzde 6,77 oranında azaldı.

2025 yılı Ağustos ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2024 yılı Ağustos ayına göre yüzde 12,78 artarak 101 bin 650 adet oldu.

Ağustos ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,7 artarak 82 bin 215 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 6,77 azalarak 19 bin 435 adet oldu

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Ağustos ayı ortalama satışlara göre yüzde 60,0 arttı. Otomobil pazarı, 10 yıllık Ağustos ayı ortalama satışlara göre yüzde 70,6 artış gösterdi.

Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Ağustos ayı ortalama satışlara göre yüzde 26,8 arttı.

Otomobil pazarı segmentlere göre; pazarın yüzde 81,9'unu vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 366 bin 708 adetle yüzde 56 pay, B segmenti otomobiller 166 bin 469 adetle yüzde 25,4 pay aldı.

Otomobil pazarı gövde tiplerine göre; gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi SUV otomobiller (yüzde 62,8 pay, 410 bin 891 adet) oldu. SUV otomobilleri, yüzde 22,1 pay ve 144.878 adet satış ile sedan, yüzde 14,2 pay ve 92 bin 716 adet satış ile H/B otomobiller takip etti.

Otomobil pazarı motor tipine göre; benzinli otomobil satışları 304.618 adetle yüzde 46,5 pay, hibrit otomobil satışları 172 bin 366 adetle yüzde 26,3 pay, elektrikli otomobil satışları 120.857 adetle yüzde 18,5 pay, Dizel otomobil satışları 52 bin 253 adetle yüzde 8 pay ve Otogazlı otomobil satışları 4 bin 319 adetle yüzde 0,7 pay aldı.

Elektrikli otomobil pazarı elektrik motor gücüne göre; 160 kW altındaki elektrikli otomobil satışları yüzde 106,6 artarak yüzde 13,5 pay, 160 kW üstü elektrikli otomobil satışları yüzde 285,9 artarak yüzde 5 pay aldı. - İSTANBUL