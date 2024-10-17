2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Tasarısı Açıklandı

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "2025 yılı merkezi yönetim bütçesinde bütçe giderlerinin 14 trilyon 731 milyar lira, bütçe gelirlerinin ise 12 trilyon 800 milyar lira olacağını öngörmekteyiz. Merkezi yönetim bütçesinden yüzde 14,8 oran ile en büyük payı yine eğitime ayırıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen '2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi Basın Bilgilendirme Toplantısı'nda konuştu. Yılmaz, yeni Orta Vadeli Program döneminde 'makroekonomik ve finansal istikrarın kalıcı hale getirilmesi' hedefinde olduklarını dile getirerek, "Daha önce öngördüğümüz takvime uygun bir şekilde geçiş sürecinin tamamlanmasının ardından, dezenflasyon sürecimiz 2024 yılı haziran ayından itibaren başlamıştır. Yıllık enflasyon 2023 yılı mayıs ayında zirveye ulaştığı yüzde 75,5 seviyesinden, 2024 yılı ağustos ayı itibarıyla 26 puanın üzerinde azalışla yüzde 49,4 seviyesine geriledi. Bu eğilimin sürmesini bekliyoruz. Gerçekçi ve ayakları yere basan politikalarımızla önümüzdeki dönemde enflasyonu kademeli olarak tek haneli seviyelere indireceğiz" diye konuştu.

'DEPREM BÖLGELERİNE 584 MİLYAR LİRA BÜTÇE AYRILDI'

2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesinde 227 kamu idaresinin bütçesinin bulunduğunu ifade eden Yılmaz, "2025 yılı merkezi yönetim bütçesinde bütçe giderlerinin 14 trilyon 731 milyar lira, bütçe gelirlerinin ise 12 trilyon 800 milyar lira olacağını öngörmekteyiz. Bütçe açığının gayri safi yurtiçi hasılaya oranının ise yüzde 3,1 olarak gerçekleşeceğini tahmin etmekteyiz. Bütçe gelirlerinin alt kalemleri şu şekildedir; gelir vergisi 2 trilyon 130 milyar lira, kurumlar vergisi 1 trilyon 637 milyar lira, özel tüketim vergisi 2 trilyon 121 milyar lira, katma değer vergisi 3 trilyon 599 milyar lira, diğer vergi gelirleri 1 trilyon 652 milyar lira, vergi dışı gelirler ise 1 trilyon 662 milyar liradır. 2025 yılı bütçesinde deprem bölgesinin iyileştirilmesi ve afetlere karşı dirençliliğin artırılması için 584 milyar lira tutarında ödenek öngörülmüştür. Bu kapsamda Afetlere Dirençli Şehirler Projesi için ayrılan kaynak tutarı toplam 120 milyar liradır. Bu tutarın GSYH'ye oranının yüzde 0,9 olduğunu belirtmek istiyorum. Deprem hariç bütçe açığının gayrisafi yurtiçi hasılaya oranının yüzde 2,2 seviyesinde gerçekleşeceğini öngörmekteyiz" dedi.

'AK PARTİ HÜKÜMETLERİ OLARAK EĞİTİMİ HEP EN ÖNCELİKLİ MESELEMİZ OLARAK GÖRDÜK'

2025 yılı bütçe ödeneklerinin ekonomik sınıflandırmaya göre dağılımı hakkında bilgi veren Yılmaz, en büyük payın eğitime ayrıldığını dile getirerek, "Personel giderleri için toplam 3 trilyon 911 milyar lira, mal ve hizmet alım giderleri 1 trilyon 24 milyar lira, cari transferler 5 trilyon 813 milyar lira, sermaye giderleri 1 trilyon 102 milyar lira, sermaye transferleri 338 milyar lira, borç verme giderleri 306 milyar lira, yedek ödenekler 287 milyar lira, faiz giderleri 1 trilyon 950 milyar liradır. AK Parti hükümetleri olarak eğitimi hep en öncelikli meselemiz olarak gördük ve 2002 yılında 8 milyar lira olarak devraldığımız Milli Eğitim Bakanlığı bütçesini 2025 yılında 1 trilyon 452 milyar liraya yükselttik. Öğretmenlerimizin kariyer imkanlarını genişlettik. Özlük haklarında da kapsamlı düzenlemeler yaptık. Yine geçtiğimiz hafta TBMM'de kabul edilen kanunla öğretmen yetiştirme sürecinde reform mahiyetinde düzenlemeler yaptık. Artan üniversite ve öğrenci sayısıyla birlikte üniversitelerimize ayırdığımız kaynağı da sürekli artırıyoruz. Yükseköğretim kurumları bütçelerini 2025 yılında 488 milyar liraya çıkarıyoruz. Yükseköğretimi de dahil ettiğimizde eğitim bütçemizi; 2025 yılında 2 trilyon 181 milyar liraya yükseltiyoruz. Böylece merkezi yönetim bütçesinden yüzde 14,8 oran ile en büyük payı yine eğitime ayırıyoruz" dedi.

SAĞLIĞA 2 TRİLYON 435 MİLYAR LİRA KAYNAK

Yılmaz, eğitimle birlikte en fazla kaynağın sağlığa ayrıldığını belirterek, "Vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanmasını sağlamak amacıyla merkezi yönetim bütçesinden sağlık hizmetleri için 1 trilyon 106 milyar lira kaynak ayırıyoruz. Merkezi Yönetim Bütçesinden sağlık için ayrılan kaynağa Sosyal Güvenlik Kurumundan yapılacak sağlık harcamalarını da eklediğimizde sağlık alanına ayrılan toplam kaynak; 2 trilyon 435 milyar liraya ulaşmaktadır. Sosyal devlet ilkesiyle ülkemizin sahip olduğu refahı toplumun tüm katmanlarına yaymaya kararlıyız. Sosyal yardım ve destekler için 2025 yılı bütçemizde 651 milyar lira kaynak ayırdık. Bu tutar 2025 yılı bütçesinin yüzde 4,4'üne denk gelmektedir" ifadelerini kullandı.