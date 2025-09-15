2025 Yılı Gül Çiçeği Taban Fiyatı 100 Lira Olarak Belirlendi

Gül, Gülyağı ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Gülbirlik) Yönetim Kurulu, binlerce gül üreticisinin merakla beklediği 2025 yılı gül çiçeği kilogram taban fiyatını 100 lira olarak belirledi. Geçen yıl ilave ödemeyle birlikte üreticiye kilogram başı 97 lira 50 kuruş ödeme yapılmıştı.

Gülbirlik, yönetim kurulu toplantısında binlerce üreticinin merakla beklediği 2025 yılı gül çiçeği kilogram taban bedelini 100 lira olarak tespit ederken, ödemelerin önümüzdeki günlerden itibaren banka kanalıyla gerçekleştirileceği açıklandı.

Gül üreticisine kampanya döneminde toplanan gül çiçeği miktarı kadar kilo başına 45 lira peşin ara ödemede bulunulmuştu. Aradaki 55 liralık fiyat farkı üreticilere peşin olarak ödenecek.

Konuya ilişkin açıklama yapan Gülbirlik Genel Müdürü İbrahim Işıdan, 2025 gül çiçeği alımlarının bu yıl geçtiğimiz yıla göre 3 hafta gecikmeli başladığını ve yaklaşık 40 gün sürdüğünü belirterek, zirai dondan dolayı bu yıl ki rekoltenin de yaklaşık 8 bin ton civarında gerçekleştiğini ifade etti.

Işıdan, geçen yılki gül çiçeği bedelinin ilk etapta 90 lira olarak belirlendiğini ve daha sonradan 7 lira 50 kuruşluk kar payı ilavesiyle 2024 gül çiçeği taban fiyatının toplam da 97 liraya 50 kuruşa yükseltildiğini hatırlattı.

Işıdan, "Pazarlama faaliyetlerimiz ve buna bağlı satışlarımız halen daha devam ettiği için ayrıca Rosense kozmetik faaliyetlerinden de oluşan gelirlerimizin de netleşmesi ile yılsonunda tekrar değerlendirme yaparak 2026'ın ilk aylarında taban fiyata ilave olarak yeniden ödeme yapacağız" şeklinde konuştu. - ISPARTA