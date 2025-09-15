Haberler

2025 Yılı Gül Çiçeği Taban Fiyatı 100 Lira Olarak Belirlendi

2025 Yılı Gül Çiçeği Taban Fiyatı 100 Lira Olarak Belirlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gülbirlik, 2025 yılı gül çiçeği kilogram taban fiyatını 100 lira olarak açıkladı. Geçen yıl üreticilere yapılan ödeme 97,50 lira olmuştu. Bu yıl alınan gül çiçeği miktarı kadar peşin ara ödemeler yapıldı.

Gül, Gülyağı ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Gülbirlik) Yönetim Kurulu, binlerce gül üreticisinin merakla beklediği 2025 yılı gül çiçeği kilogram taban fiyatını 100 lira olarak belirledi. Geçen yıl ilave ödemeyle birlikte üreticiye kilogram başı 97 lira 50 kuruş ödeme yapılmıştı.

Gülbirlik, yönetim kurulu toplantısında binlerce üreticinin merakla beklediği 2025 yılı gül çiçeği kilogram taban bedelini 100 lira olarak tespit ederken, ödemelerin önümüzdeki günlerden itibaren banka kanalıyla gerçekleştirileceği açıklandı.

Gül üreticisine kampanya döneminde toplanan gül çiçeği miktarı kadar kilo başına 45 lira peşin ara ödemede bulunulmuştu. Aradaki 55 liralık fiyat farkı üreticilere peşin olarak ödenecek.

Konuya ilişkin açıklama yapan Gülbirlik Genel Müdürü İbrahim Işıdan, 2025 gül çiçeği alımlarının bu yıl geçtiğimiz yıla göre 3 hafta gecikmeli başladığını ve yaklaşık 40 gün sürdüğünü belirterek, zirai dondan dolayı bu yıl ki rekoltenin de yaklaşık 8 bin ton civarında gerçekleştiğini ifade etti.

Işıdan, geçen yılki gül çiçeği bedelinin ilk etapta 90 lira olarak belirlendiğini ve daha sonradan 7 lira 50 kuruşluk kar payı ilavesiyle 2024 gül çiçeği taban fiyatının toplam da 97 liraya 50 kuruşa yükseltildiğini hatırlattı.

Işıdan, "Pazarlama faaliyetlerimiz ve buna bağlı satışlarımız halen daha devam ettiği için ayrıca Rosense kozmetik faaliyetlerinden de oluşan gelirlerimizin de netleşmesi ile yılsonunda tekrar değerlendirme yaparak 2026'ın ilk aylarında taban fiyata ilave olarak yeniden ödeme yapacağız" şeklinde konuştu. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
CHP kurultay iptali davası ertelendi

CHP kurultay iptali davası ertelendi
CHP kurultay davası ertelendi, Borsa İstanbul'da yükseliş başladı

Borsa İstanbul'da CHP kurultay davası coşkusu
İsrail basınından Netanyahu'ya Türkiye uyarısı: Bedeli çok ağır olur

Netanyahu'yu Türkiye konusunda açık açık uyardılar: Bedeli ağır olur
Gupse Özay'ın son hali şaşırttı! Kilolar gitti, yeni tarz geldi

Verdiği kilolarla bambaşka birine dönüşen Gupse Özay şaşırttı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Maçın 22. saniyesinde kırmızı kart! Lig tarihine geçti

Maçın 22. saniyesinde kırmızı kart! Lig tarihine geçti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.