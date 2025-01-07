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2025 Yılı Erzurum'da Hayvancılıkta Teşvik Yılı Olacak

2025 Yılı Erzurum'da Hayvancılıkta Teşvik Yılı Olacak
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Erzurum Kırmızı Et Üreticiler Birliği Başkanı Abdulkadir Ürüşan, 2025 yılının hayvancılıkta teşvik ve hamle yılı olması gerektiğini vurgulayarak Erzurum'un önemli bir üretim merkezi olduğunu belirtti.

Üretim planlamasının teşvik edilmesi kapsamında, 2025 yılının hayvancılıkta teşvik ve hamle yılı olması temennisinde bulunan Erzurum Kırımızı Et Üreticiler Birliği Başkanı Abdulkadir Ürüşan, "2025 yılı hayvancılıkta teşvik ve hamle yılı olsun" dedi.

Türkiye'deki toplam mera büyüklüğünün yüzde 15'inin Erzurum'da olduğuna işaret eden Erzurum Kırmızı Et Üreticiler Birlik Başkanı Abdulkadir Ürüşan, "Küçükbaş varlığıyla, büyükbaş varlığıyla, ilimiz bu anlamda ülkemiz için üretmenin azmi içerisindedir. Erzurum hayvancılıkta önemli üretim merkezlerinden biri olacak potansiyele sahiptir. Kırmızı et sektöründe et tüketiminin özendirilmesi ve pazar payının artırılmasını ön görüyoruz. Hayvancılıkta yeni destekleme programı ile belirlenen kriterleri yerine getiren işletmelere ilave destekleme yapılarak, bu sayede üretimde verim ve kalitenin artırılması sağlanmış olacak" diye konuştu.

"Erzurum plakamızla 2025 yılı hayvancılıkta hamle yılı olsun"

Erzurum'un Türkiye coğrafyasında 'Et Deposu' olarak bilindiğini ve bölge hayvancılığına önemli katkı sağladığını ifade eden Birlik Başkanı Ürüşan, sözlerini şöyle sürdürdü, "Erzurum, ülkemize kırmızı et üretimine önemli katkı sağlamaktadır. Son yıllarda özellikle yaşadığımız pandemi, Yüzyılın Depremi, İsrail'in Gazze'ye saldırıları, Ukrayna savaşları, bize ülkemizin ve dünya genelinde mazlum Müslüman aleminin gıda arz güvenliğinin sağlanması gerektiğini de gösterdi. Türk dünyası arasındaki güçlü dayanışmayı bu vesileyle bir kez daha ortaya koyduk. Deprem felaketi sonrasında yardımımıza koşan kardeşlerimizle zor günümüzde sergilenen bu dayanışmayı hiç bir zaman unutmadık, unutmayacağız. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Eroğan'ın Gazze'de Kur'an-ı Kerim okurken, bombaların atılacağı zamanı bekleyen çocuklara, mazlumlara olan borcumuz var."

"Üretirsek bolluk, bereket, zenginlik olur

Erzurum Kırmızı Et Üreticiler Birliği olarak; sorumlulukları doğrultusunda Erzurum'da tarım ve hayvancılık sektöründe söz sahibi bütün kamu kurum ve kuruluşlarına, sivil toplum örgütlerine, özel sektör temsilcilerine, aralarındaki çekişmeleri bir araya bırakarak birlik ve beraberlik dayanışma içerisinde olmamız gerektiğini vurgulayan Ürüşan, " Şunu ifade etmek istiyorum, Üreticiler birbirine rakip olamaz, ürettikçe satarsınız. Üretirsek bolluk, bereket, zenginlik olur. Üretemezsek ise yoksulluk, fakirlik baş gösterir. Yepyeni bir ruhla Türkiye Yüzyıl'ına hem de güçlü bir şekilde adım attık. Bölgemizde ve dünyada barışın, huzurun, refah ve istikrarın tesisi için ortaya koyduğumuz Türkiye Yüzyılı hedeflerinin küresel ölçekte hayata geçirilmesinde hepimize önemli sorumluluk ve görevler düşüyor. Bu duygu ve düşüncelerle '25' plakamızla birlikte 2025 yılın Erzurum'da Hayvancılık Sektörü Yılı Olması adına yapılacak plan, program, ve projelere destek vermeye ortak akıl kültürü ile üreticilerimizle el, ele güçlü bir şekilde çalışmaya, üretmeye, azimle, kararlıkla devam edeceğimiz temennisinde bulunuyorum." şeklinde konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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