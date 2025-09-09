2025 YEKA Yarışmaları İçin 2 Bin Megavatlık Kapasite İlan Edildi

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2 bin megavatlık kapasite için düzenlenecek güneş ve rüzgar enerjisine dayalı yenilenebilir enerji kaynak alanları (YEKA) ve bağlantı kapasitelerinin tahsisine ilişkin yarışma ilanlarının, Resmi Gazete'de yayımlandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; 2025 YEKA yarışmaları, Resmi Gazete'de ilan edildi. Toplam 16 yarışma ile ilave 2 bin megavatlık kapasite, yatırımcıların ilgisine sunulacak. Güneş enerjisine ilişkin başvurular 4 Kasım'da, rüzgar enerjisine ilişkin başvurular ise 18 Kasım'da alınacak.

Güneş enerjisine dayalı YEKA GES-2025 yarışmasıyla toplam 850 megavat elektrik gücündeki bağlantı kapasitesine yönelik 10 yarışma düzenlenecek. Rüzgar enerjisine dayalı YEKA RES-2025 yarışmasıyla da toplamda 1150 megavat elektrik gücündeki bağlantı kapasitesi için 6 yarışma yapılacak. Yarışmaların yeri, tarihleri ve saatleri bakanlığın internet sitesinde ilan edilecek. Yarışmalara Türk Ticaret Kanunu'na göre; anonim ya da limited şirket olarak kurulmuş tüzel kişiler, ortak girişimler ve sermaye şirketi statüsüne sahip yabancı şirketler başvurabilecek.

GES'lerde üretilen elektrik, sözleşme imza tarihinden itibaren 60 ay boyunca, RES'lerde ise 72 ay boyunca serbest piyasada satılabilecek. Serbest piyasada satış süresi bittikten sonra hem GES'lerde hem de RES'lerde 20 yıllık elektrik enerjisi alım süresi başlayacak.

YEKA GES-2025 VE RES-2025 YARIŞMALARI

Bolu, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Kahramanmaraş, Mardin, Van ve Manisa'daki toplam 860 megavat elektrik gücündeki bağlantı kapasitesinin tahsisi amacıyla 10 güneş enerjisine dayalı yarışma yapılacak. Sivas, Balıkesir, Aydın-Denizli ve Kütahya'daki toplam 1150 megavat elektrik gücündeki bağlantı kapasitesinin tahsisi amacıyla 6 rüzgar enerjisine dayalı yarışma yapılacak.