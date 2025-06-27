2025 Yaz Seyahat Trendleri: Mobil Rezervasyonlar Artıyor

2025 Yaz Seyahat Trendleri: Mobil Rezervasyonlar Artıyor
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Sorgulamax.com, 2025 yaz sezonu için seyahat eğilimlerini açıkladı. Uçak, otobüs bileti, araç kiralama ve otel rezervasyonlarında önemli artışlar gözlemlendi. Mobil cihazlarla yapılan rezervasyonlar yüzde 68'e ulaştı. Popüler bölgeler arasında Antalya, Bodrum ve Lefkoşa ön plana çıkıyor.

Çevrim içi seyahat platformu Sorgulamax.com, yılın seyahat eğilimlerinin ve tatilcilerin değişen önceliklerinin yer aldığı 2025 yaz sezonu istatistiksel verilerini açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, uçak, otobüs bileti, araç kiralama ve otel rezervasyonu hizmetleri üzerinden yapılan analizlerde haziranın ilk 25 gününde rezervasyonlarda büyük artış yaşandı.

En çok uçak bileti ve otel rezervasyonu yapılan bölgeler sırasıyla Antalya, Bodrum, Lefkoşa, Trabzon ve Fethiye oldu.

Bu şehirlerde hem konaklama süresi uzadı hem de otel kategorisi çeşitliliği arttı. Antalya'da her şey dahil otellerde yüksek doluluk oranına ulaşılırken, Bodrum'da butik otellere olan ilgi yüzde 35'e çıktı. Vizesiz yurt dışı alternatifi arayan tatilciler için Lefkoşa tercih edilen bölgelerden oldu.

Tatilciler bu yıl rezervasyonların yüzde 68'ini mobil cihazlar üzerinden yaptı. Ortalama rezervasyon süresi seyahatten 7 gün önceye gerilerken, uçak bileti ve otel birlikte satın alma oranı geçen yıla göre yüzde 22 arttı.

Yurt dışı bilet aramalarında Arnavutluk, Dubai, Mısır ve Sırbistan öne çıktı

En çok otel rezervasyonu yapılan gün pazartesi olurken, en fazla araç kiralaması yapılan iller sırasıyla İzmir, Antalya, Dalaman oldu.

Seyahat planlarını kendi hızında gerçekleştirmek isteyen kullanıcılar ise havalimanı çıkışlı araç kiralamaya yöneldi. Özellikle 25-45 yaş arası kullanıcılar, 3-5 günlük kısa kiralamalar için ekonomik araç kiralamalarını tercih etti ve SUV tipi araçlarda talep artışı gözlendi.

Bu yılın yazında kullanıcılar sadece deniz değil, aynı zamanda doğa içinde sakin, kişisel alan sunan tesisleri tercih etti. Artvin yaylaları, Kazdağları çevresi, Kapadokya taş otelleri gibi bölgeler ilgi gördü. Yurt dışı bilet aramalarında Arnavutluk, Dubai, Mısır ve Sırbistan öne çıktı.

Tatil süresi uzadıkça erken rezervasyon yapan kullanıcı oranı da artarken kampanyalı uçak biletleri de 48 saat içinde tükendi.

Sorgulamax.com'un analizlerinde, doğa içi konaklamalarda yüzde 25'lik yeni bir talep artışı yaşanabileceği, ayrıca 15 Temmuz-20 Ağustos döneminin ise sezonun en yoğun dönemi olabileceği öngörüsü yer aldı.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Kabasakal - Ekonomi
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