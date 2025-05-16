2025 Yaş Çay Sezonu Açıldı

2025 Yaş Çay Sezonu Açıldı
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2025 Yaş Çay Sezonu Açıldı
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Rize'nin Pazar ilçesinde çay üreticileri, 2025 yılı yaş çay sezonunun açılışıyla bahçelerine girmeye başladı. ÇAYKUR, çay alım işlemlerinin başlaması için 49 fabrikasının hazır olduğunu duyurdu.

2025 yaş çay sezonu açıldı

Çay üreticileri sabahın ilk saatlerinde çay bahçelerine girmeye başladı

RİZE - 2025 yılı yaş çay sezonunun ilk sürgünü bugün itibariyle açıldı.

Bahçelerindeki hazırlıkları bitiren üreticiler sabahın erken saatlerinden itibaren güneşli havayı da fırsat bilerek bahçelerine girdi. Rize'nin Pazar ilçesinde çay bahçelerine giren üreticiler çay kesmeye başladı.

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamayla, ÇAYKUR'a ait 49 fabrikanın çay alma işlemlerine hazır olduğu dile getirildi. Açıklamada "Bugün itibariyle 2025 yılı Yaş Çay Kampanyamızı açmış bulunmaktayız. Alın teriniz olan yaş çay ürünlerinizi almak üzere 49 fabrikamız ve tüm ekibimizle yeni sezona hazır vaziyetteyiz. Alım süreçlerini kolaylaştırmak için süreç boyunca uygulayacağımız faaliyetler Kurumumuz tarafından tespit edilmiş ve gerekli önlemler alınmıştır. Çaykur olarak yalnızca 1. Sürgünde değil tüm yaş çay sürgünlerinde üreticilerimizin yanında yer alacağımız hepimizin malumudur. Bu nedenle üreticilerimizin bu durumu gözeterek, alım sürecinin kolaylaştırılması için Çaykur tarafından yapılacak bildirimleri takip etmelerinin, sorunsuz bir süreç yaşamamız için elzem olduğunu bir kez daha hatırlatmak isteriz. Bu duygu ve düşüncelerle bir gelenek haline gelen yaş çay kampanya açılışımızın başta üreticilerimiz olmak üzere bölgemiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diler, tüm üreticilerimize bol bereketli bir sezon dileriz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CENGİZ YILDIRIM - Ekonomi
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