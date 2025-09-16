Haberler

2025 Temmuz'da Ücretli Çalışan Sayısı Yüzde 1,2 Arttı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerinde ücretli çalışan sayısı, 2025 Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,2 oranında artış gösterdi. 2025 Temmuz'da ücretli çalışan sayısı 16 milyon 101 bin 724 kişi oldu.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2025 Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,2 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayı Ücretli Çalışan İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2025 Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,2 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 15 milyon 910 bin 286 kişi iken, 2025 yılı Temmuz ayında 16 milyon 101 bin 724 kişi oldu.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2025 Temmuz ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 3,5 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 7,7 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 2,5 arttı.

Ücretli çalışan sayısı aylık yüzde 0,3 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2025 Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,3 arttı.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2025 Temmuz ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,1 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 0,9 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,3 arttı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
İlçe başkanlığında yasak aşk skandalı: Video ve yazışmalar dava dosyasında

İlçeyi karıştıran yasak aşk skandalı: Video dava dosyasında
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ormandan toplayıp satıyor, kilosu 5 bin lira: Altın madenini bulduk

Ormandan toplayıp satıyor, kilosu 5 bin lira: Altın madenini bulduk
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.