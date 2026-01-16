Trafiğe kaydı yapılan araç sayısı geçen yıl 2 milyon 368 bin 538 oldu

Türkiye'de 2025'te 2 milyon 368 bin 538 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 55 bin 907 taşıtın kaydı silindi.

Türkiye İstatistik Kurumu, geçen yılın aralık ayı ve 2025 yılına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

Geçen yıl 2024'e kıyasla trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 8,9 azalarak 2 milyon 368 bin 538, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 52,5 artarak 55 bin 907 oldu. Böylece 2025'te trafikteki toplam taşıt sayısında 2 milyon 312 bin 631 artış gerçekleşti.

Bu dönemde, trafiğe kaydı yapılan 1 milyon 120 bin 427 otomobilin yüzde 46,4'ünün benzin, yüzde 27,3'ünün hibrit, yüzde 16,7'sinin elektrikli, yüzde 8,5'inin dizel ve 1,1'inin LPG'li olduğu görüldü.

Aralık 2025 sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 17 milyon 373 bin 581 otomobilin ise yüzde 32,6'sının dizel, yüzde 30,9'unun benzinli, yüzde 30,1'inin LPG'li, yüzde 4'ünün hibrit ve yüzde 2,1'inin elektrikli olduğu tespit edildi. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,2 oldu.

Geçen yıl trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 29,9'unun 1300 ve altı, yüzde 23,2'sinin 1401-1500, yüzde 11'inin 1501-1600, yüzde 10,7'sinin 1301-1400, yüzde 7,9'unun 1601-2000, yüzde 0,5'inin 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip olduğu belirlendi.

Söz konusu dönemde trafiğe kaydı yapılan otomobillerden yüzde 40,6'sının gri renk olduğu kayıtlara geçti.

Geçen yıl sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların ortalama yaşı 14,2, devri yapılan taşıtların ortalama yaşı 11,8 olarak hesaplandı.

2025 sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı bir önceki yıla göre yüzde 7,4 artışla 31 milyon 301 bin 389'dan 33 milyon 612 bin 650'ye yükseldi.

Bu araçların yüzde 51,7'sini otomobil, yüzde 21,2'sini motosiklet, yüzde 14,6'sını kamyonet, yüzde 6,9'unu traktör, yüzde 3,1'ini kamyon, yüzde 1,6'sını minibüs, yüzde 0,6'sını otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Aralık ayı verileri

Geçen ay trafiğe kaydı yapılan toplam taşıt sayısı 248 bin 205 olarak belirlendi. Bu taşıtların yüzde 59,3'ünün otomobil, yüzde 23,6'sının motosiklet, yüzde 12,9'unun kamyonet, yüzde 1,9'unun traktör, yüzde 1,2'sinin kamyon, yüzde 0,6'sının minibüs, yüzde 0,3'ünün otobüs ve yüzde 0,2'sinin özel amaçlı taşıtlar olduğu belirlendi.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı aralıkta bir önceki aya göre yüzde 35,5 arttı. Söz konusu ayda taşıt sayısı bir önceki aya göre otomobilde yüzde 53,3, kamyonette yüzde 37,5, traktörde yüzde 26,8, minibüste yüzde 19,2, özel amaçlı taşıtta yüzde 10,3, motosiklette yüzde 6,8, otobüste yüzde 3,3 ve kamyonda yüzde 2,9 artış gösterdi.

Geçen ay trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yıllık bazda yüzde 3,9 artış kaydetti.

Bu dönemde trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, özel amaçlı taşıtta yüzde 84,1, kamyonette yüzde 49,6, otomobilde yüzde 35,3 artış gösterirken, motosiklette yüzde 38,1, traktörde yüzde 33,2, minibüste yüzde 29, kamyonda yüzde 26 ve otobüste yüzde 2,3 azaldı.

Söz konusu ayda 1 milyon 158 bin 490 taşıtın devri yapıldı. Devri yapılan taşıtların yüzde 68,9'unu otomobil, yüzde 15,2'sini kamyonet, yüzde 7,7'sini motosiklet, yüzde 3,7'sini traktör, yüzde 2,1'ini kamyon, yüzde 1,7'sini minibüs, yüzde 0,5'ini otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Geçen ay 147 bin 173 otomobilin trafiğe kaydı yapıldı.