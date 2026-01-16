Tüik: 2025 Yılında Trafiğe Kaydı Yapılan Taşıt Sayısı Bir Önceki Yıla Göre Yüzde 8,9 Azaldı

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verisine göre, 2025 yılında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki yıla göre yüzde 8,9 azalarak 2 milyon 368 bin 538'e geriledi. Aynı dönemde trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 52,5 artarken, toplam taşıt sayısı 33 milyon 612 bin 650'ye yükseldi.

TÜİK, 2025 Aralık ayına ilişkin "Motorlu Kara Taşıtları"nı açıkladı. Buna göre, 2025 yılında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki yıla kıyasla yüzde 8,9 azalarak 2 milyon 368 bin 538 oldu. Aynı dönemde trafikten kaydı silinen taşıt sayısı ise yüzde 52,5 artışla 55 bin 907'ye yükseldi. Böylece Ocak-Aralık döneminde trafikteki toplam taşıt sayısı 2 milyon 312 bin 631 adet arttı.

Aralık ayında 248 bin 205 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Bu taşıtların yüzde 59,3'ünü otomobil, yüzde 23,6'sını motosiklet, yüzde 12,9'unu kamyonet oluşturdu. Aralık ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 35,5 artarken, artış oranı otomobillerde yüzde 53,3, kamyonetlerde yüzde 37,5 oldu.

Geçen yılın aynı ayına göre bakıldığında ise Aralık 2025'te trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 3,9 arttı. Bu dönemde özel amaçlı taşıtlarda yüzde 84,1, kamyonetlerde yüzde 49,6, otomobillerde yüzde 35,3 artış görülürken; motosiklet, traktör, minibüs, kamyon ve otobüste düşüş kaydedildi.

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 33 milyon 612 bin 650 oldu

Aralık ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 51,7'sini otomobil, yüzde 21,2'sini motosiklet, yüzde 14,6'sını kamyonet, yüzde 6,9'unu traktör, yüzde 3,1'ini kamyon, yüzde 1,6'sını minibüs, yüzde 0,6'sını otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Aralık ayında devriyapılan taşıtların yüzde 68,9'unu otomobil, yüzde 15,2'sini kamyonet, yüzde 7,7'sini motosiklet, yüzde 3,7'sini traktör, yüzde 2,1'ini kamyon, yüzde 1,7'sini minibüs, yüzde 0,5'ini otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıt olarak tesip edildi.

Aralık ayında 147 bin 173 adet otomobilin trafiğe kaydı yapıldı

Aralık ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 13,1'i Renault, yüzde 10,6'sı Volkswagen, yüzde 6,2'si Toyota, yüzde 5,6'sı Hyundai, yüzde 4,8'i Peugeot, yüzde 4,4'ü Citroen, yüzde 4,3'ü BMW, yüzde 4,2'si Skoda, yüzde 4,1'i Fiat, yüzde 4,0'ı Opel, yüzde 3,8'i Mercedes-Benz, yüzde 3,6'sı BYD, yüzde 3,2'si Dacia, yüzde 3,2'si TOGG, yüzde 3,1'i Nissan, yüzde 2,6'sı Audi, yüzde 2,4'ü Ford, yüzde 2,4'ü Chery, yüzde 2,0'ı Kia, yüzde 1,7'si Cupra ve yüzde 10,7'si diğermarkalardan oluştu.

Ocak-Aralık döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 46,4'ü benzin yakıtlı

Ocak-Aralık döneminde trafiğe kaydı yapılan 1 milyon 120 bin 427 adet otomobilin yüzde 46,4'ü benzinli, yüzde 27,3'ü hibrit, yüzde 16,7'si elektrikli, yüzde 8,5'i dizel ve yüzde 1,1'i LPG'lidir. Aralık ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 17 milyon 373 bin 581 adet otomobilin ise yüzde 32,6'sı dizel, yüzde 30,9'u benzinli, yüzde 30,1'i LPG'li, yüzde 4,0'ı hibrit ve yüzde 2,1'i elektrikli. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin payı ise yüzde 0,2.

Ocak-Aralık döneminde en fazla 1300 ve altı silindir hacimli otomobil kaydı yapıldı

Ocak-Aralık döneminde trafiğe kaydı yapılan 1 milyon 120 bin 427 adet otomobilin yüzde 29,9'u 1300 ve altı, yüzde 23,2'si 1401-1500, yüzde 11,0'ı 1501-1600, yüzde 10,7'si 1301-1400, yüzde 7,9'u 1601-2000, yüzde 0,5'i 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip.

Ocak-Aralık döneminde trafiğe kaydı yapılan 1 milyon 120 bin 427 adet otomobilin yüzde 40,6'sı gri, yüzde 24,7'si beyaz, yüzde 13,2'si siyah, yüzde 11,5'i mavi, yüzde 4,6'sı yeşil, yüzde 3,5'i kırmızı, yüzde 0,7'si kahverengi, yüzde 0,5'i sarı, yüzde 0,4'ü turuncu ve yüzde 0,2'si diğer renkli.

Trafiğe kayıtlı taşıtların ortalama yaşı 14,2

Türkiye'de 2025 yılı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 33 milyon 612 bin 650 adet motorlu kara taşıtı için ortalama yaş 14,2 olarak hesaplandı. Ortalama yaş otomobillerde 14,2, minibüslerde 16,2, otobüslerde 16,5, kamyonetlerde 14,2, kamyonlarda 18,4, motosikletlerde 9,9, özel amaçlı taşıtlarda 15,7 ve traktörlerde 24,9.

Devri yapılan taşıtların ortalama yaşı 11,8

Türkiye'de 2025 yılında devri yapılan 11 milyon 213 bin 405 adet motorlu kara taşıtı için ortalama yaş 11,8 olarak hesaplandı. Devri yapılan otomobillerin ortalama yaşı 12,7, minibüslerin 11,9, otobüslerin 11,3, kamyonetlerin 11,3, kamyonların 14,1, motosikletlerin 4,0, özel amaçlı taşıtların 16,0 ve traktörlerin 19,2.