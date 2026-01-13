Ticaret Bakanlığı: 2025'te 33 il 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptı

TİCARET Bakanlığı, 2025 yılı Ocak- Aralık döneminde 33 il 1 milyar doların üzerinde ihracat yaparken, 46 ilde mal ihracatının arttığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Küresel ticarette artan korumacılığa, jeopolitik gerginliklere ve artan belirsizliklere rağmen, 2025 yılı Ocak- Aralık döneminde 33 ilimiz 1 milyar doların üzerinde mal ihracatı yapmış, 46 ilimizde de ihracatımız artmıştır. 2025 yılı Aralık ayında İstanbul, Kocaeli, İzmir, Bursa ve Ankara ihracatta ilk 5'te yer alan illerimiz olurken, Tekirdağ, Mersin, Sakarya, Çorum ve Gaziantep ikinci 5'te yer alan illerimiz olmuştur. 2025 yılında İstanbul, Kocaeli, İzmir, Bursa ve Tekirdağ ihracatta ilk 5'te yer alan illerimiz olmuştur. 2024 yılında 1 milyar doların üzerinde ihracat yapan il sayısı 31 iken, 2025 yılında Bolu ve Giresun illeri de eklenerek bu sayı 33'e çıkmıştır" denildi.

2025 yılı Aralık ayında faaliyet illeri bazında ihracatta, İstanbul'un 5 milyar 688 milyon dolarla 1'inci sırada yer aldığı belirtilerek, " Kocaeli, 3 milyar 6 milyon dolarla 2'nci sırada, İzmir 1 milyar 981 milyon dolarla 3'üncü sırada, Bursa 1 milyar 882 milyon dolarla 4'üncü sırada, Ankara ise 1 milyar 770 milyon dolarla 5'inci sırada yer almaktadır. 2025 Ocak-Aralık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre faaliyet illeri bazında ihracatta en fazla artış bazında incelendiğinde; Kocaeli 3 milyar 102 milyon dolarlık artışla 1'inci il, Ankara 1 milyar 978 milyon dolarlık artışla 2'nci il, Çorum 1 milyar 898 milyon dolarlık artışla 3'üncü il, Bursa 1 milyar 734 milyon dolarlık artışla 4'üncü il, İstanbul ise 805 milyon dolarlık artışla 5'inci il konumundadır. Ticaret Bakanlığı olarak; yüksek katma değerli, rekabetçi ve sürdürülebilir ihracat hedeflerimiz doğrultusunda pazar ve ürün çeşitlendirmesine yönelik politikalarımızı kararlılıkla uygulamaya, ihracatımızı ülkemizin dört bir yanına yayacak adımları atmaya devam ediyoruz. Yerelde üretimi ve istihdamı güçlendiren bu anlayışla, daha güçlü ve daha müreffeh bir Türkiye için çalışmalarımızı aynı azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerine yer verildi.