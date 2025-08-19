2025'te 23 İl İhracatında 1 Milyar Dolar Barajını Geçti

TİCARET Bakanlığı, 2025 yılı ilk 7 ayda 23 ilin ihracatının 1 milyar dolar barajını geçtiğini 50 ilde ihracatta artış gerçekleştiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; 2025 yılı Ocak-Temmuz döneminde 23 il 1 milyar doların üzerinde ihracat yaparken, 50 ilde ihracat artışı kaydedildi. 2025 yılı Temmuz ayında illerin ihracat performansına bakıldığında, İstanbul 5 milyar 835 milyon dolarla birinci sırada, Kocaeli 3 milyar 258 milyon dolarla ikinci sırada, İzmir 2 milyar 13 milyon dolarla üçüncü sırada, Bursa 1 milyar 725 milyon dolarla dördüncü sırada, Ankara ise 1 milyar 303 milyon dolarla beşinci sırada yer aldı.

2025 yılı Temmuz ayında, ihracatta geçen yılın aynı dönemine kıyasla en fazla artış kaydeden iller ise şu şekilde sıralandı:

İstanbul 831 milyon dolarlık artışla birinci il, Kocaeli 554 milyon dolarlık artışla ikinci il, Ankara 382 milyon dolarlık artışla üçüncü il, Bursa 269 milyon dolarlık artışla dördüncü il, İzmir ise 150 milyon dolarlık artışla beşinci il konumunu aldı.