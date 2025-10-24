Haberler

2025 Tarımsal Üretim Tahminleri Açıklandı: Üretim Miktarları Düşüşte

Güncelleme:
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Bitkisel Üretim 2'nci Tahmini'ni açıkladı. Buna göre, üretim miktarlarının, 2025 yılı ikinci tahmininde bir önceki yıla göre tarla ürünleri olan tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde (yem bitkileri hariç) yüzde 10,4, sebzelerde yüzde 0,8, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde yüzde 30,4 oranında azalacağı tahmin edildi. Buna göre, yaklaşık üretim miktarlarının tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde 67,1 milyon ton, sebzelerde 33,3 milyon ton, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde ise 19,8 milyon ton olarak gerçekleşeceği öngörüldü.

Tahıl üretiminin 2025 yılında bir önceki yıla göre azalacağı tahmin edildi

Tahıl ürünleri üretim miktarlarının 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 12,4 oranında azalarak yaklaşık 34,2 milyon ton olacağı tahmin edildi.

Bir önceki yıla göre, buğday üretiminin yüzde 13,9 oranında azalarak 17,9 milyon ton, arpa üretiminin yüzde 25,9 oranında azalarak 6 milyon ton, çavdar üretiminin yüzde 20,9 oranında azalarak yaklaşık 203 bin ton, yulaf üretiminin yüzde 22,3 oranında azalarak 303 bin ton, mısır üretiminin ise yüzde 4,9 artarak 8,5 milyon ton olacağı öngörüldü.

Kuru baklagiller grubunda nohut, kuru fasulye ve kırmızı mercimek üretiminin sırasıyla 406 bin ton, 247 bin ton ve 230 bin ton olacağı tahmin edildi. Yumru bitkilerden patatesin ise bir önceki yıla göre yüzde 13,0 oranında azalarak 6 milyon ton üretileceği tahmin edildi.

Yağlı tohumlardan soya üretiminin yüzde 17,4 oranında azalarak yaklaşık 149 bin ton, ayçiçeği üretiminin ise yüzde 17,6 oranında azalışla yaklaşık 1,8 milyon ton olacağı öngörüldü.

Şeker pancarı üretiminin yüzde 4,1 oranında azalarak 21,5 milyon ton olarak gerçekleşeceği tahmin edildi.

Sebze üretiminin 2025 yılında bir önceki yıla göre azalacağı tahmin edildi

Sebze ürünleri üretim miktarının 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 0,8 azalarak yaklaşık 33,3 milyon ton olacağı tahmin edildi.

Sebzeler grubu ürünlerinden karpuzda yüzde 8,3, kuru soğanda yüzde 2,6, kavunda yüzde 17,5 oranında üretim artışı; domateste yüzde 7,6, salçalık kapya biberde yüzde 6,3, taze fasulyede yüzde 8,3 oranında üretim azalışı olacağı tahmin edildi.

Meyve üretiminin 2025 yılında bir önceki yıla göre azalacağı tahmin edildi

Meyveler, içecek ve baharat bitkileri üretim miktarının 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 30,4 oranında azalarak yaklaşık 19,8 milyon ton olacağı tahmin edildi.

Meyveler grubunda, bir önceki yıla göre elmada yüzde 48,3, çilekte yüzde 1,9, şeftalide yüzde 46,1, nektarinde yüzde 44,1, kirazda yüzde 70,6, üzümde yüzde 24,5 üretim azalışı öngörüldü.

Turunçgil meyvelerinden mandalinada yüzde 7,1 oranında üretim artışı beklenirken, portakalda yüzde 15,0, limonda yüzde 34,8 oranında üretim azalışı öngörüldü. Sert kabuklu meyvelerden fındıkta yüzde 38,5, cevizde yüzde 38,1, Antep fıstığında yüzde 61,1 oranında üretim azalışı olacağı tahmin edildi.

Geçen yıla göre muz üretiminin yüzde 1,6, zeytin üretiminin ise yüzde 34,7 azalacağı öngörüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
