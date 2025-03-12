2025 Ocak Ciro Endeksi Yıllık %35,4 Arttı

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, Ocak ayında yıllık yüzde 35,4 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak ayı Ciro Endeksleri'ni açıkladı. Buna göre sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2025 yılı Ocak ayında yıllık yüzde 35,4 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2025 yılı Ocak ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 25,6 arttı, inşaat ciro endeksi yüzde 54,2 arttı, ticaret ciro endeksi yüzde 35,9 arttı, hizmet ciro endeksi yüzde 47,6 arttı.

Toplam ciro aylık yüzde 1,6 arttı

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2025 yılı Ocak ayında aylık yüzde 1,6 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2025 yılı Ocak ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 0,2 azaldı, inşaat ciro endeksi yüzde 10,2 arttı, ticaret ciro endeksi yüzde 0,6 arttı, hizmet ciro endeksi yüzde 5,0 arttı. - ERZİNCAN