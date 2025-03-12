Araç almak isteyenler dikkat! Taşıt kredilerinde vade sınırı değişti

Taşıt kredilerinde vade sınırı değişti
Netanyahu Şara'ya meydan okudu! Suriye'de yeni karakollar kuracaklar

Netanyahu'dan Şara'yı küplere bindirecek hamle! Orduya talimatı verdi
Hedef haline gelmişti! Ece Gürel'in ölümü sonrası eşinden ilk sözler

Ölümü sonrası ilk kez konuştu! "Cadı eğitimi" sorusuna eşinden yanıt
Dünya tıp tarihinde bir ilk! Yapay kalple 100 gün yaşadı

Milyonlarca hastaya umut oldu! Bu cihazın dünyada eşi benzeri yok

2025 Ocak Ayı Ciro Endeksi Yıllık %35,4 Arttı

2025 Ocak Ayı Ciro Endeksi Yıllık %35,4 Arttı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi Ocak ayında yıllık %35,4 artış gösterdi. Aylık bazda ise %1,6'lık bir artış yaşandı.

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, Ocak ayında yıllık yüzde 35,4 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak ayı Ciro Endeksleri'ni açıkladı. Buna göre sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2025 yılı Ocak ayında yıllık yüzde 35,4 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2025 yılı Ocak ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 25,6 arttı, inşaat ciro endeksi yüzde 54,2 arttı, ticaret ciro endeksi yüzde 35,9 arttı, hizmet ciro endeksi yüzde 47,6 arttı.

Toplam ciro aylık yüzde 1,6 arttı

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2025 yılı Ocak ayında aylık yüzde 1,6 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2025 yılı Ocak ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 0,2 azaldı, inşaat ciro endeksi yüzde 10,2 arttı, ticaret ciro endeksi yüzde 0,6 arttı, hizmet ciro endeksi yüzde 5,0 arttı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
img

Taşıt kredilerinde vade sınırı değişti
img

Netanyahu'dan Şara'yı küplere bindirecek hamle! Orduya talimatı verdi
img

Altın fiyatları bu kez farklı beklenti içinde
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rangers maçı kadrosuna alınmayan Saint-Maximin'den jet hızında paylaşım

Rangers maçı kadrosunda ismini göremeyince hemen telefona sarıldı
TSK'dan ihraç edilen teğmenler ABB'de işe başlıyor ama biri hariç

TSK'dan ihraç edilen teğmenlerin akıbeti belli oldu
Bomba iddia! Beşiktaş, Galatasaray derbisinde 5 kırmızı kart görüp maçtan çekilecek

Derbide 5 kırmızı kart görüp sahadan çekilecekler
Kuyumcudan 250 bin liralık altın taç çalan kadın: Sevgilim üzülmesin diye yaptım

Fotoğraf çekme bahanesiyle eline aldı, arkasına bile bakmadan kaçtı
Kar havası geri dönüyor, tarih verildi

Kar havası geri dönüyor, tarih verildi
Bakan Uraloğlu: Ankara-İzmir arası hızlı trenle 14 saatten 3.5 saate düşecek

İki kent arası mesafe 14 saatten 3.5 saate düşecek

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.