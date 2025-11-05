2025 James Dyson Ödülü Kazananları Belli Oldu: Filip Budny ve Alessandra Galli

Dyson'ın gerçekleştirdiği 2025 James Dyson Ödülü'nün iki uluslararası kazanı belli oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 20'nci yılını kutlayan uluslararası tasarım yarışması, dünya çapında 400'den fazla öğrencinin icadını 1,5 milyon sterlin ödül parasıyla destekledi.

Yarışmaya bu yıl, 28 ülke ve bölgeden 2 bin 100'den fazla başvuru yapıldı.

Yarışmanın "Sürdürülebilirlik Kazananı" Polonyalı Filip Budny tarafından icat edilen WaterSense projesi oldu. Otonom su kalitesini izleyen cihaz, manuel ve nadiren yapılan numune alımının yerine, gerçek zamanlı, yapay zeka destekli izleme ve erken kirlilik uyarıları sunuyor.

"Uluslararası Tıp Kazananı" ise İtalyan ürün tasarımcısı Alessandra Galli tarafından icat edilen OnCue adlı akıllı klavye ve bileklik seti oldu. Parkinson hastaları için akıllı bir klavye olan OnCue, mevcut yardımcı klavyelerden farklı olarak, yazım hatalarını azaltmak ve hastalığın yaygın semptomları olan titreme ve donukluğu yönetmek için tasarımında terapötik ipuçları bulunuyor.

Cihaz, titreşim ve görsel geri bildirimlerle Parkinson hastalarının yazı yazma sürecini kolaylaştırıyor.

Oyun klavyelerinden ilham alınarak tasarlanan OnCue, kompakt ve ergonomik yapısıyla yazım hatalarını azaltıyor. Bluetooth bağlantısıyla bilgisayarlara bağlanabilen cihaz, tek şarjla bir haftaya kadar kullanılabiliyor. Kullanıcılar, titreşim yoğunluğunu ve ışık seviyesini ihtiyaçlarına göre ayarlayabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dyson kurucusu James Dyson, James Dyson Ödülü'nün farklı düşünen ve gerçek dünyadaki problemleri doğrudan ele alan genç mucitleri desteklediğini belirtti.

Dyson, "2025 yılı kazananlarımız Filip ve Alessandra, bu ruhun birer kanıtıdır. Zorlu sağlık ve çevre sorunlarını pratik ve yaratıcı çözümlerle ele alıyorlar. Umarım bu ödül, onların dünyaya öncü olacak icatlarını ticarileştirmeleri için bir sıçrama tahtası olur." ifadelerini kullandı.

Mevcut su kalitesi izleme sistemlerinin yavaş, manuel ve düzensiz olduğunu aktaran Dyson, şöyle devam etti:

"Sürdürülebilirlik kazananımız olan Filip, su kalitesini gerçek zamanlı olarak ölçmek ve kirlilik oluşmadan önce akıllıca tahmin etmek için WaterSense'i icat etti. Bu sistem, farklı derinliklerde su kalitesinin birçok göstergesini izleyen kağıt tabanlı sensörler kullanarak daha doğru ölçümler sağlıyor. Gerçekten çok değerli bir icat ve WaterSense'in dünyanın her nehrinde yüzdüğünü görmek için sabırsızlanıyorum."

Ödül kazanan OnCue projesine işaret eden Dyson, klavyede yazarken hafif titreşimlerin yazma ritmini yönlendirdiğini ve yapay zekanın da bir sonraki harfi tahmin ederek aydınlattığını aktardı.

Dyson, "Tuşların kenarları yükseltilmiş, böylece parmaklarınız doğru tuşları bulabiliyor ve yazım hataları azalıyor. Bu akıllı ve güçlendirici çözüm, Parkinson ve diğer motor bozuklukları olan kişilerin toplumla bağlantılarını sürdürmelerini ve bağımsız olarak iletişim kurmalarını sağlıyor." değerlendirmelerinde bulundu.

Ödül kazananlar

OnCue projesiyle ödül kazanan Alessandra Galli, James Dyson Ödülü'nü kazanmanın bir onur olduğunu belirtti.

Galli, "James Dyson Ödülü sadece tanınırlık sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda OnCue'yu ileriye taşımak için pratik bir fırsat da sunuyor. Ödül, operasyonel prototipi tamamlamak için önemli bir destek sağlıyor ve projeyi Parkinson hastalarına ulaşmaya bir adım daha yaklaştırıyor. Bu başarının, ağımı genişletmeme ve OnCue için yeni fırsatlar yaratmama da yardımcı olacağına eminim." değerlendirmesiniyaptı.

WaterSense projesiyle James Dyson Ödülü'nü kazanan Filip Budny de ödülün çevresel inovasyonun dünya çapında bir sesi olduğunu gösterdiğini ve ödülün, temiz suyu ölçülebilir, öngörülebilir ve herkes için erişilebilir hale getiren sistemler geliştirmeye, test etmeye ve uygulamaya devam etmesi için kendisine motivasyon sağladığını vurguladı.

Budny, 2026'ya kadar WaterSense'i kıtalararası bir ağa dönüştürmeyi hedeflediklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Avrupa genelindeki çevre kurumları ve araştırma ortaklarıyla işbirliğini genişletmeye odaklanıyoruz. Uzun vadeli vizyonumuz, dünyadaki nehirlerin su kalitesini izlemek. Bu planı gerçeğe dönüştürmek için, üretimi artırmak ve uygulamayı hızlandırmak amacıyla ilk yatırım turumuzu gerçekleştiriyoruz."