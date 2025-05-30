2025'in İlk Çeyreğinde GSYH Yüzde 2 Arttı

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2025'in ilk çeyreğinde Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) yüzde 2 arttı. Mal ve hizmet ihracatı aynı dönemde yüzde 0,01 azalırken, ithalatta yüzde 3 artış gerçekleşti.

TÜİK, 2025 Ocak-Mart dönemine ilişkin "Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH)" istatistiklerini açıkladı. Buna göre, GSYH 2025 birinci çeyrek ilk tahmini, zincirlenmiş hacim endeksi olarak, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2,0 arttı.

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2025 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; inşaat sektörü toplam katma değeri yüzde 7,3, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 6,1, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 4,7, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 4,0, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 2,4, ürün üzerindeki vergiler eksi sübvansiyonlar yüzde 1,8, hizmetler yüzde 1,3, finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 0,5 ve kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 0,3 arttı. Tarım sektörü yüzde 2,0, sanayi ise yüzde 1,8 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,0 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2025'in birinci çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2,7 arttı.

GSYH ilk çeyrekte cari fiyatlarla 12 trilyon 125 milyar 173 milyon lira oldu

Üretim yöntemiyle GSYH tahmini, ilk çeyrekte, cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 36,7 artarak 12 trilyon 125 milyar 173 milyon lira oldu. GSYH'nin birinci çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında 335 milyar 504 milyon olarak gerçekleşti.

Hanehalkı nihai tüketim harcamaları 2025'in birinci çeyreğinde yüzde 2 arttı

Yerleşik hanehalklarının nihai tüketim harcamaları 2025'in birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 2,0 arttı. Devletin nihai tüketim harcamalarında yüzde 1,2, gayrisafi sabit sermaye oluşumunda ise yüzde 2,1 artış kaydedildi.

Mal ve hizmet ihracatı 2025'in birinci çeyreğinde yüzde 0,01 azalırken ithalatı yüzde 3 arttı

Mal ve hizmet ihracatı, 2025'in birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 0,01 azalırken ithalatı yüzde 3,0 arttı.

İşgücü ödemeleri, birinci çeyrekte, 2024'ün aynı çeyreğine göre yüzde 42,9 yükseldi. Net işletme artığı/karma gelirde ise yüzde 31,2 artış kaydedildi.

İşgücü ödemelerinin Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı yüzde 43,7 oldu

İşgücü ödemelerinin cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı geçen yılın birinci çeyreğinde yüzde 41,7 iken, bu oran bu yılın aynı döneminde yüzde 43,7 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise geçen yılın birinci çeyreğinde yüzde 36,4 iken, bu yılın birinci çeyreğinde yüzde 35,0 olarak kayıtlara geçti.