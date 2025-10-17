2025 Eylül Ayı Şirket Kuruluş İstatistikleri Açıklandı

Bu yılın ilk 9 ayında, 2024'ün ilk 9 ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 1,1 kurulan kooperatif sayısı yüzde 31,4 oranında azalmış olup kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 14,5 oranında arttı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Eylül ayına ilişkin Kurulan ve Kapanan Şirket İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, 2025'in ilk 9 ayında, 2024'ün ilk 9 ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 1,1 kurulan kooperatif sayısı yüzde 31,4 oranında azalmış olup kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 14,5 oranında arttı.

2025'in ilk 9 ayında, 2024'ün ilk 9 ayına göre kapanan şirket sayısı yüzde 10,8 kapanan kooperatif sayısı yüzde 13 oranında artmış olup kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 6,5 azalış oldu.

Kurulan şirket sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,7 azalış oldu

Eylül 2025'te, Eylül 2024'e göre kurulan şirket sayısı yüzde 4,7 kurulan kooperatif sayısı yüzde 45,2 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 12,7 oranında azaldı.

Eylül 2025'te, kapanan şirket sayısı 2024 yılının aynı ayına göre yüzde 8,4 kapanan kooperatif sayısı yüzde 29,2 oranında artmış olup kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 10,5 azaldı.

Eylül 2025'te kurulan şirketlerin sayısında bir önceki aya göre yüzde 6 artış oldu

Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 6 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 8,3 kurulan kooperatif sayısı yüzde 15,3 oranında arttı.

Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısı yüzde 23 kapanan kooperatif sayısı yüzde 1,2 oranında artmış olup kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 0,4 oranında azaldı.

Eylül 2025'te Gümüşhane'de şirket kuruluşu gerçekleşmedi

Eylül 2025'te kurulan toplam 9 bin 895 şirket ve kooperatifin yüzde 88,2'si limited şirket, yüzde 10,4'ü anonim şirket, yüzde 1,4'ü ise kooperatif. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 36,6'sı İstanbul, yüzde 11,4'ü Ankara, yüzde 5,6'sı İzmir'de kuruldu. Bu ay Gümüşhane'de şirket kuruluşu gerçekleşmedi.

Eylül 2025'te kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre yüzde 50,1 oranında arttı.

2025 yılında toplam 82 bin 382 şirket ve kooperatif kurulmuştur. Bu dönemde kurulan toplam 72 bin 146 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 60,9'unu 8 bin 830 anonim şirket ise yüzde 39,1'ini oluşturdu. Eylül ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Ağustos ayına göre yüzde 50,1 oranında artmıştı.

Eylül 2025'te şirket ve kooperatiflerin 3 bin 721'i ticaret, bin 451'i inşaat ve bin 181'i imalat sektöründe kuruldu. Eylül 2025'de kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin; 698'i inşaat, 392'si toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 97'si imalat faaliyetleri sektöründe.

Bu ay kapanan şirket ve kooperatiflerin; 818'i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 329'i imalat, 199'u inşaat faaliyetleri sektöründe.

Bu ay kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 439'u toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 147'si inşaat, 105'i imalat faaliyetleri sektöründe.

Eylül 2025'te kurulan 136 Kooperatifin 106'sı Konut Yapı Kooperatifi, 19'u İşletme Kooperatifi, 5'i Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi olarak kuruldu.

Eylül 2025'te 833 adet yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu

Eylül 2025'te kurulan 833 yabancı ortak sermayeli şirketin 625'i Türkiye, 28'i İran 17'si Çin ortaklı olarak kuruldu.

Kurulan 833 yabancı ortak sermayeli şirketin 75'i anonim, 758'i limited şirkettir. 2025 yılında kurulan şirketlerin 722'si Uzmanlaşmamış toptan ticaret, 257'si İkamet amaçlı olan ve ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı, 231'i İşletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri sektöründe kuruldu.

Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 79,1'ini yabancı sermayeli ortak payını oluşturdu. - İSTANBUL