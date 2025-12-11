Haberler

Toplam ciro yıllık yüzde 35,4 arttı

Güncelleme:
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinde ciro endeksi 2025 yılı Ekim ayında yıllık %35,4 artış gösterdi. Sanayi %29,1, inşaat %35,1, ticaret %37,6 ve hizmet %38,7 artış kaydetti.

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2025 yılı Ekim ayında yıllık yüzde 35,4 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim ayı Ciro Endeksleri verisini açıkladı. Buna göre sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2025 yılı Ekim ayında yıllık yüzde 35,4 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2025 yılı Ekim ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 29,1 arttı, inşaat ciro endeksi yüzde 35,1 arttı, ticaret ciro endeksi yüzde 37,6 arttı, hizmet ciro endeksi yüzde 38,7 arttı.

Toplam ciro aylık yüzde 0,6 arttı

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2025 yılı Ekim ayında aylık yüzde 0,6 arttı. - İSTANBUL

