2025 Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Gerçekleştirildi

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) tarafından yayımlanan 2025 Dünya Yatırım Raporu'nun (World Investment Report 2025) Türkiye lansmanı, Uluslararası Yatırımcılar Derneğinin (YASED) ev sahipliğinde aynı gün düzenlenen çevrim içi etkinlikle gerçekleştirildi.

YASED'den yapılan açıklamaya göre, UNCTAD tarafından yıllık olarak hazırlanan rapor, Uluslararası Doğrudan Yatırım (UDY) akışlarının küresel seyrine ilişkin en kapsamlı ve prestijli analizlerden biri olarak öne çıkıyor.

Rapor ayrıca bu yılki teması olan "Dijital Ekonomide Uluslararası Yatırımlar" çerçevesinde, uluslararası doğrudan yatırımların dijital ekonomideki gelişim ve dönüşümün getirdiği fırsatlardan yararlanılmasında daha etkin bir şekilde faydalanılabilmesi için politika yapıcılara önemli tavsiyeler de içeriyor.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan YASED Başkanı Tolga Demirözü, bu yılki raporun teması olan dijital ekonominin, küresel rekabetçiliği yeniden şekillendiren dönüştürücü bir güç olduğuna vurgu yaparak, "YASED olarak, dijital ekonominin sadece bir trend değil, inovasyon, verimlilik ve büyümenin temel itici gücü olduğunun farkındayız. Bu alanda çok önemli bir bilgi birikimi ve inovasyon kapasitesine sahip olan YASED üyeleri, Türkiye'nin dijital ekosisteminin geliştirilmesinde çok önemli bir rol oynuyor." dedi.

2024'te Çin'e gelen yatırımlarda yüzde 29, Avrupa'ya gelen yatırımlarda yüzde 58 düşüş

UNCTAD Yatırım Araştırmaları Bölüm Başkanı Richard Bolwijn'in raporun öne çıkan bulgularını paylaştığı sunumunda, küresel UDY akımlarının 2024'te yüzde 11 azalarak yaklaşık 1,5 trilyon dolar seviyesinde gerçekleştiği ifade edildi.

Rapora ilişkin detayların yer aldığı açıklamada, sıfırdan (greenfield) yatırımlarda genel olarak yatay bir seyrin izlendiği bu dönemde genel düşüşün uluslararası proje finansmanında yaşanan azalmadan kaynaklandığı belirtildi.

Raporu değerlendiren Bolwijn, UDY akımlarında bu dönemde ülkeler ve bölgeler arasında da büyük farklılıklar yaşandığının altını çizerken, 2024'te Çin'e gelen yatırımlarda yüzde 29, Avrupa'ya gelen yatırımların da yüzde 58 seviyesinde bir düşüş yaşandığını işaret etti. Söz konusu düşüşün ağırlıklı olarak üretken yatırımlardan değil, şirketlerin grup içi yeniden yapılanma süreçlerinden kaynaklandığını da aktardı.

Rapor kapsamında Türkiye'ye ilişkin UNCTAD analizlerini değerlendiren Bolwijn, sıfırdan yatırım duyurularında otomotiv, ulaştırma, elektronik, makine ve ekipman ile bilgi işlem sektörlerinin öne çıktığını belirterek, bu sektörlerin, küresel tedarik zincirlerinin yeniden yapılandığı alanlarla örtüştüğünü ifade etti ve yatırım tutarlarının henüz potansiyel düzeyine ulaşmamış olsa da yatırım profilinin nitelikli olduğunu dile getirdi.

Açıklamada, YASED'in "Küresel Yatırım Günleri" etkinlik serisinin yayımlanan raporun bulguları çerçevesinde Türkiye'nin UDY gündemi ve performansı ile dijital dönüşüm sürecini değerlendiren yayın ve programların devam edeceği belirtildi.