2025 Çiftçi Kayıt Sistemi Ürün Güncelleme Başvuruları Başladı

15 Nisan tarihleri arasında e-Devlet üzerinden ya da il/ilçe müdürlüklerimize müracaat etmeleri gerekmektedir. 2025 yılı ÇKS döneminde beyan edilen ürün bilgilerinde değişiklik olmayan çiftçilerin herhangi bir işlem yapmalarına gerek yok" dedi.

2025 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi(ÇKS) Ürün Güncellemesi başvuruları 15 Mart itibarıyla başladı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, "2025 üretim yılı Çiftçi Kayıt Sistemi başvuruları 01 Eylül-31 Aralık tarihleri arasında tamamlanmış olup, tarım arazileri üzerindeki 'üretim bilgilerinin güncellenmesi' için üreticilerimizin, 15 Mart-15 Nisan 2025 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden ya da il/ilçe müdürlüklerimize müracaat etmeleri gerekmektedir. Tarımsal Üretimin Planlanması Kurulu tarafından arpa, aspir, ayçiçeği (yağlık), buğday, kolza (kanola), fasulye (kuru), mercimek, mısır (dane), nohut, pamuk (kütlü), patates, soğan (kuru), soya ve yem bitkileri planlama kapsamına alınmış olup ilimizde arpa, ayçiçeği (yağlık), buğday, kolza(kanola), fasulye (kuru), mısır (dane), soya ve yem bitkileri planlama kapsamındadır. İlgili üretim yılında planlama kapsamındaki ürünlere, Tarımsal Üretimin Planlanması Kurulu tarafından belirlenen tarım havzalarında; planlama kapsamına alınmayan ürünlere ise tüm havzalarda belirlenen kategoriye göre hesaplanan tutar üzerinden temel destek ödenir. Üretim planlamasındaki ürünlerin tarım havzası dışında yetiştirilmesi durumunda temel, planlı üretim ve üretimi geliştirme desteği ödemesi yapılmaz. Temel ve planlı üretim desteklemelerinde il/ilçe müdürlüğü tarafından her üretim yılında planlama kapsamındaki ürünlerin üretim alanlarının tamamı, planlama kapsamında olmayan ürünlerin üretim alanları ise örnekleme yöntemiyle kontrol edilecektir. Yapılacak kontrollerde coğrafi bilgi sistemleri, uzaktan algılama, insansız hava aracı gibi teknolojik imkanlar ve/veya yerinde tespit yöntemleri kullanılacaktır. Ürünlerinde değişiklik olan çiftçilerimiz, başvurularını zamanında yapmazlarsa mağduriyet yaşayabilirler. Üreticilerimizin mağduriyet yaşamamaları için belirtilen tarihler arasında başvurularını tamamlamaları gerekmektedir. 2025 yılı ÇKS döneminde beyan edilen ürün bilgilerinde değişiklik olmayan çiftçilerin herhangi bir işlem yapmalarına gerek yok. Çiftçilerin, başvuru sürecinde mağduriyet yaşamamaları için gerekli özeni göstermelerini önemle hatırlatmak istiyorum" diye konuştu. - SAMSUN