2025 Ağustos'ta Otomotiv Satışlarında Tarihi Rekor

Kur korumalı mevduatın kalktığı, faizlerin düştüğü 2025 Ağustos ayında, otomotiv satışları son yılların yüksek rakamlı satışlarını da geride bırakarak tarihi bir rekor bir kırdı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin yayınladığı rapora göre Ağustos ayında Türkiye tarihinde kayıtlara geçen en yüksek satış adetine ulaşıldı. Otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2025 yılı Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 7,24 artarak 817 bin 345 adet olarak kayıtlara geçti. Söz konusu dönemde otomobil satışları yüzde 8,05 oranında artarak 654 bin 413 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 4,1 artarak 162 bin 932 adet oldu.

Zam satışları etkilemedi

Temmuz ayının son haftası ÖTV oranlarında yapılan değişiklik ile içten yanmalı motora sahip bazı yerli modellerde yüzde 80 olan ÖTV oranı, yüzde 75 ve yüzde 70'lik dilime çekilerek indirilmişti. Öte yandan elektrikli araçlarda ise 160 kW motor gücünün altına yüzde 10 olarak uygulanan ÖTV oranı yüzde 25'e çıkartılırken, yeni eklenen matrahla yüzde 55'lik yeni basamak uygulamaya dahil edilmişti. 160 kW üstü için ise yüzde 45 olan ÖTV dilimleri, yüzde 65 ve yüzde 75'lik seviyelerle güncellenmişti. Ağustos ayına adeta zamla başlangıç yapan otomobil kaleminde satışlar yüzde 18,7 artarken, hafif ticari araç pazarı yüzde 6,77 oranında azaldı. Otomobil satışları 10 yıllık Ağustos ayı ortalama satışlara göre yüzde 70,6 artış gösterirken; otomobil ve hafif ticari araç pazarı toplamı ise 10 yıllık Ağustos ayı ortalama satışlara göre yüzde 60 yükseldi.

En yüksek talep düşük vergi sınıfında

Raporlara göre, geçen yılki satış rakamlarına göre pazarın yüzde 81,9'unu vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. Düşük segment araçlarda yüzde 56 C segmenti en çok tercih edilirken, B segmenti otomobiller ise yüzde 25,4 pay aldı. Motor tipine göre incelendiğinde ise benzinli otomobiller toplam pazardan yüzde 46,5 pay alırken, hibrit modeller yüzde 26, elektrikliler yüzde 18,5 ve dizel otomobil satışları ise yüzde 8 pay aldı.

Elektrikli satışları artıyor

Öte yandan Ocak-Ağustos döneminde 160 kW altındaki elektrikli otomobil satışları, geçen yıla oranla yüzde 106,6 artarken, vergisi yüksek olan 160 kW üstü elektrikli model satışlarında ise yüzde 285,9 artış yaşandı. Benzinli modellerde ise yüzde 33,2 payla 1400 cc ve altındaki motora sahip araçlar otomobil satışlarında ilk sırada yer alırken, 1400-1600 cc arası yüzde 21, 1600-2000 cc arası yüzde 0,6 ve 2000 cc üstü motora sahip modeller ise yüzde 0,2 pay aldı.

2025 Ağustos ayında en çok satan 10 marka

Renault: 10 bin 563 adet

Fiat: 9 bin 464 adet

Tesla: 8 bin 730 adet

Volkswagen: 7 bin 148 adet

Ford: 6 bin 922 adet

Toyota: 6 bin 100 adet

Opel: 6 bin 44 adet

Peugeot: 5 bin 309 adet

Citroen: 5 bin 304 adet

Hyundai: 5 bin 302 adet

2025 Ocak-Ağustos döneminde en çok satan ilk 10 marka

Renault: 80 bin 566 adet

Fiat: 71 bin 851 adet

Ford: 63 bin 105 adet

Volkswagen: 61 bin 890 adet

Toyota: 56 bin 738 adet

Peugeot: 53 bin 221 adet

Opel: 44 bin 944 adet

Hyundai: 41 bin 521 adet

Citroen: 40 bin 375 adet

BYD: 31 bin 884 adet

Skoda: 26 bin 455 adet

2025 Ağustos ayında en çok satan 10 model

Tesl Model Y: 8 bin 730 adet

Renault Megane: 4 bin 454 adet

Fiat Egea Sedan: 3 bin 477 adet

Renault Clio HB: 3 bin 256 adet

Fiat Egea Cross: 2 bin 439 adet

Dacıa Sandero: 2 bin 299 adet

Toyota Corolla: Bin 947 adet

Volkswagen T-Roc: Bin 829 adet

Hyundai İ20: Bin 733 adet

Toyota C-Hr: Bin 584 adet - İSTANBUL