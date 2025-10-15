Haberler

2025 Ağustos ayında ücretli çalışan sayısı yüzde 1,2 arttı

2025 Ağustos ayında Türkiye'de sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerinde ücretli çalışan sayısı bir önceki yıla göre yüzde 1,2 artarak 16 milyon 89 bin 450 kişiye ulaştı. Sanayi sektöründe ise 3,6 oranında bir azalma görüldü.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2025 Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,2 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos ayı Ücretli Çalışan İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2025 Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,2 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 15 milyon 904 bin 602 kişi iken, 2025 yılı Ağustos ayında 16 milyon 89 bin 450 kişi oldu.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2025 Ağustos ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 3,6 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 7,2 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 2,6 arttı.

Ücretli çalışan sayısı bir önceki aya göre yüzdesel olarak değişim göstermedi

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2025 Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzdesel olarak değişim göstermedi.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2025 Ağustos ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,6 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 0,4 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,2 arttı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
