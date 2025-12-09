Türkiye'de 2024 yılında toplam taşıt-kilometre 382 milyar 870 milyon olarak hesaplandı

Haberler

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, 2024 yılında trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtları toplam 382 milyar 870 milyon kilometre yol kat etti. Taşıt sayısı bir önceki yıla göre %9,3 artarken, toplam taşıt-kilometre %10 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı Taşıt-kilometre İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, Türkiye'de 2024 yılında trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtları tarafından 382 milyar 870 milyon kilometre yol katedildi. Toplam taşıt-kilometrenin yüzde 57,0'ı otomobiller, yüzde 19,2'si kamyonetler, yüzde 8,7'si motosikletler, yüzde 5,7'si çekiciler, yüzde 3,8'i kamyonlar, yüzde 3,3'ü minibüsler, yüzde 1,9'u otobüsler ve yüzde 0,5'i özel amaçlı taşıtlar tarafından yapıldı.

Türkiye'de 2024 yılında trafiğe kayıtlı toplam motorlu kara taşıtları sayısı bir önceki yıla göre yüzde 9,3 artarken toplam taşıt-kilometre yüzde 10,0 artış gösterdi. Taşıt sayısı; motosikletlerde yüzde 23,3, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 9,3, otomobillerde yüzde 6,6, çekicilerde yüzde 6,3, kamyonetlerde yüzde 4,8, minibüslerde yüzde 4,0, kamyonlarda yüzde 3,2, otobüslerde yüzde 1,3 artış gösterirken, taşıt-kilometre motosikletlerde yüzde 59,9, otomobillerde yüzde 9,1, kamyonetlerde yüzde 5,2, çekicilerde yüzde 4,4, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 2,7, minibüslerde yüzde 1,8 artıp kamyonlarda yüzde 5,1, otobüslerde ise yüzde 0,6 azaldı.

Otomobiller yılda ortalama 13 bin 859 kilometre yaptı

Taşıtların bir yılda yaptıkları ortalama kilometreler incelendiğinde; 2024 yılında sırasıyla çekicilerin 66 bin 893, otobüslerin 35 bin 150, minibüslerin 24 bin 917, kamyonların 21 bin 887, özel amaçlı taşıtların 18 bin, kamyonetlerin 15 bin 965, otomobillerin 13 bin 859 ve motosikletlerin 5 bin 896 kilometre yaptığı hesaplandı.

Otomobiller tarafından katedilen mesafenin yüzde 39,4'ünü dizel yakıtlılar yaptı

Otomobiller tarafından 2024 yılında katedilen mesafe taşıtların yakıt türlerine göre incelendiğinde; toplam taşıt-kilometrenin yüzde 39,4'ü dizel, yüzde 28,5'i LPG'li, yüzde 27,9'u benzinli, yüzde 3,1'i hibrit ve yüzde 1,0'ı elektrikli otomobiller tarafından yapıldı.

En fazla mesafe 5-9 yaş grubu taşıtlar tarafından katedildi

Türkiye'de 2024 yılında katedilen toplam mesafe taşıtların yaş gruplarına göre incelendiğinde; en fazla yol yüzde 20,5'lik oranla taşıt filosunun yüzde 16,8'ini oluşturan 5-9 yaş grubu taşıtlar tarafından yapılırken, bunu sırasıyla yüzde 19,2 ile 10-14 yaş, yüzde 15,6 ile 2-4 yaş, yüzde 15,0 ile 0-1 yaş, yüzde 11,9 ile 15-19 yaş, yüzde 11,7 ile 25 yaş ve üzeri ve yüzde 6,3 ile 20-24 yaş grubu taşıtlar takip etti. Bu oran otomobillerde 5-9 yaş otomobiller için yüzde 22,5, 10-14 yaş için yüzde 18,8, 2-4 yaş için yüzde 15,5, 25 yaş ve üzeri için yüzde 14,2, 0-1 yaş için yüzde 12,4, 15-19 yaş için yüzde 9,8 ve 20-24 yaş için ise yüzde 6,8 oldu. - İSTANBUL

