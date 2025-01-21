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2024 Yılında Türkiye'de Konut Satışları %20,6 Artış Gösterdi

2024 Yılında Türkiye'de Konut Satışları %20,6 Artış Gösterdi
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Türkiye genelinde 2024 yılı boyunca konut satışları bir önceki yıla göre %20,6 artarak 1 milyon 478 bin 25 olarak kaydedildi. Antalya, 77 bin 512 satışla en fazla konut satışı yapılan dördüncü il oldu. Aralık ayında ise bu rakam %53,4 artışla 212 bin 637'ye ulaştı. Yabancı alıcılarda ise %32,1 azalma gözlemlendi.

2024 yılı boyunca Türkiye genelinde konut satışları bir önceki yıla göre yüzde 20,6 artışla 1 milyon 478 bin 25 olarak gerçekleşti. Antalya, 77 bin 512 satış ile Türkiye genelinde en fazla konut satışı yapılan dördüncü il olurken, Burdur'da 3 bin 389, Isparta'da ise 7 bin 415 konut satıldı.

Aralık ayında Türkiye genelindeki konut satışları, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 53,4 artarak 212 bin 637'ye ulaştı. Antalya'da ise bu oran Türkiye ortalamasının üzerine çıkarak yaklaşık yüzde 63 artışla 10 bin 927'ye yükseldi. Aynı dönemde Burdur'da 492, Isparta'da ise 917 konut satışı gerçekleşti.

Yabancı alıcılar Antalya'yı tercih etti

2024 yılında yabancılara yapılan konut satışları, bir önceki yıla göre yüzde 32,1 azalarak 23 bin 781'e düştü. Bu satışlarda Antalya, 8 bin 223 konut ile İstanbul'un ardından ikinci sırada yer aldı. Aralık ayında yabancılara yapılan 2 bin 418 konut satışında ise Antalya 731 satış ile yine ikinci sırada bulunuyordu.

Rusya ilk sırada

Yabancı alıcılar arasında en fazla konut alan grup, 4 bin 867 ile Rusya Federasyonu vatandaşları oldu. Rusya'yı 2 bin 166 konut ile İran ve bin 631 konut ile Ukrayna takip etti. Aralık ayında ise 438 konut ile Rusya Federasyonu, 239 ile İran ve 181 ile Ukrayna vatandaşları öne çıktı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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