2024 Yılında Fındık İhracatında Artış Yaşandı

Türkiye'den 2024 yılı Ocak-Mart döneminde 77 bin 309 ton karşılığı 605 milyon 865 bin 60 dolar olarak gerçekleşen fındık ihracatı ile miktarda yüzde 9 ve değerde yüzde 34 oranlı ihracat artışı yaşandı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Fındık ve Mamulleri Sektör Komitesi Başkan Yardımcısı Sebahattin Arslantürk, 2024 yılı Ocak - Mart döneminde 107 farklı ülkeye fındık ihracatı yapıldığını belirterek en fazla ihracat yapılan ilk 5 ülkenin ise sırasıyla Almanya, İtalya, Polonya, Fransa ve Hollanda olduğunu söyledi.

Aynı dönemde Trabzon'dan 199 milyon 623 bin 391 dolar ihracat yapılarak bir önceki yıl aynı dönemine göre yüzde 7 artış yaşandığını kaydeden Arslantürk, 2024 yılına artışla başlayan fındık ihracatının mart ayında da artışın devam ettirildiğini ifade ederek, ümitlerinin yılın tamamını artışla kapatması olduğunu söyledi.

2024 yılı öngörülerinde küresel piyasalarda enflasyonun kısmi olarak düşmeye başlayacak olması ile ekonomi politikalarının da buna göre şekilleneceğini söyleyen Arslantürk, buna bağlı olarak talepte meydana gelecek artışların üretime ivme kazandıracak olması nedeniyle, bu durumun fındık ihracatına da olumlu yansıyacağından ümitli olduklarına değindi. Arslantürk, Türkiye'nin net döviz girdisi sağlayan ender tarımsal ihraç ürünlerden olan fındıkta, üretici ve ihracatçının maliyetlerinin düşürülmesi ve finansmana erişim imkanlarının iyileştirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Özellikle kaliteli ürün üretimi ve birim başına verimin artırılması açısından üreticinin şimdiden bahçelerde gerekli çalışma ve bakımı yapması için girdi maliyetleri ve özellikle gübre fiyatlarında üreticinin desteklenmesinin çok önemli olduğunu belirten Arslantürk, rakip ülkelerin üzerinde olan işçilik maliyetleri ve gübre fiyatları yönünden ivedilikle üreticiye gerekli desteğin verilmesini talep etti.

Arslantürk, Türkiye'de seçim atmosferinin sona erdiğini, seçilen tüm yerel yöneticileri tebrik ettiklerini ve kendilerinden yerel yönetim yanında tarıma da önem veren, tarım arazilerinin verimli işletilmesi ve boşalan köylere dönüşü teşvik edecek politikalar üretmelerini talep etti. Türkiye'nin seçim ortamından çıktığını ve reel sektörün en önemli beklentisinin ekonominin önceliklendirilmesini olduğunu vurgulayan Arslantürk, enflasyonun kontrol altına alınması, üretim ve ihracatı destekleyen politikalara odaklanılması gerektiği belirtti. - TRABZON