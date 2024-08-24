Üye Girişi
Haberler

2024 Yılında Bitkisel Üretim Desteklemeleri Açıklandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, 2024 yılında bitkisel üretim için mazot ve gübre desteğinde artış yapıldı. Arpa, buğday, çavdar, tritikale, kuru fasulye ve yulaf gibi ürünler için çiftçilere dekar başına mazot ve gübre desteği ödenecek. Ayrıca, fark ödemeleri ve diğer destekler de kararnameye dahil edildi.

2024 yılında yapılacak bitkisel üretime yönelik desteklemelere ilişkin karar açıklandı.

Cumhurbaşkanı Kararı'na göre mazot ve gübre desteğinde geçen yıla göre her kalemde artış yapıldı.

Kararnameye göre arpa, aspir, buğday, çavdar, tritikale, kuru fasulye ve yulaf için çiftçilere dekar başına 123 lira mazot, 62 lira gübre olmak üzere 185 lira destek ödemesi yapılacak.

Gübre de en az destek ödemesi dekara 35 lira ile dane mısır, kuru soğan, patates, zeytin, mercimek, nohut ve "diğer ürünler" kategorisinde yer alan ürünlere verilecek.

Geçen yıl olduğu gibi Tarım ve Orman Bakanlığınca yetkilendirilmiş Toprak Analiz Laboratuvarlarına, asgari 50 dekar ve üzeri tarım arazilerinde, her 50 dekar araziye kadar bir analiz için 50 lira toprak analizi desteği ödemesi yapılacak.

Katı organik- organomineral gübre desteği 2024 üretim yılı için dekara 40 lira ödeme yapılacak.

Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, buğdayda 2023 yılında kilo başına 100 kuruş olan fark ödemesi desteği 2024'te 175 kuruşa çıkarıldı. Arpa, çavdar, yulaf, tritikale ve nohut için geçen yıl kilo başına ödenen 50 kuruşluk prim desteği bu yıl 75 kuruşa çıkarıldı. Kararnameye göre dane mısır desteği 3 kuruştan 10 kuruşa, çıkarıldı.

Geçen yıl nohut, mercimek ve kuru fasulye için 50 kuruş olan fark ödemesi bu yıl nohutta 75 kuruşa çıkarılırken kuru fasulye ve mercimekte bu destek kilo başına 100 kuruş oldu. Nohut desteği daha az artırıldı.

En yüksek prim yağlık ayçiçeğine Yağlık ayçiçeğinde geçen yıl fark ödemesi kilo başına 100 kuruş olarak açıklandı 2024 yılı kararnamesinde yağlık ayçiçeği fark ödemesi(prim) kilo başına 225 kuruşa çıkarıldı.

Su kısıtı olan havzalarda Nohut ve mercimeğe yüzde 50 ilave destek

Yeraltı sularının yetersiz seviyede ve su kısıtı olduğu Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tespit edilen havzalarda 2024 üretim yılında ekilen nohut, mercimek ürünlerine ilave yüzde 50 destek ödenecek.

Sertifikalı tohum kullanım desteği yok

Geçmiş yıllarda sertifikalı tohum kullananlara verilen destek 2024 kararnamesinde yer almadı. Arpa, buğday çavdar, tiritikale, yulaf ve çeltikte geçen sene dekar başına 65 lira sertifikalı tohum kullanım desteği ödendi.

Yağlık ayçiçeğinde sertifikalı tohum kullanım desteği ilk kez geçen yıl dekar başına 135 lira ödenirken bu yıl kararnamede yer almadı.

Lisanslı depolarda ürün depolama için kira, nakliye ve analiz desteği

Tarımsal ürünlerin, 10/2/2005 tarihli ve 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu çerçevesinde lisans alarak faaliyet gösteren depolarda muhafaza edilmesi halinde, kira, nakliye ve analiz desteği ödemesi yapılacak.

Yem bitkileri desteği

Daha önceki yıllarda hayvancılık destekleri kapsamında yer alan yem bitkileri desteği bu yıl bitkisel üretim destekleri içinde yer aldı. ÇKS'ye kayıtlı arazilerde; kaba yem üretmek amacıyla çok yıllık ve tek yıllık yem bitkileri ekilişi yapan çiftçilere ürünü hasat etmeleri kaydıyla çok yıllık yem bitkileri (sulu) dekar başına yıllık 180 lira, korunga için sulu veya kuru dekar başına 180 lira destek ödenecek. Kuru ekilişler için dekara yıllık 120 lira, silajlık ekilişler(sulu) için dekara 200 lira, tek yıllık yem bitkileri (sulu/kuru) dekara 120 lira ve yapay çayır mera için yıllık dekara 300 lira destek ödemesi yapılacak. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Ekonomi Tarım Ekonomi Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Roblox ne zaman açılacak? 24 Ağustos Cumartesi Roblox açılır mı? Roblox neden engellendi? Roblox ile ilgili son gelişmeler... Somer Şef kime kaşık attı? 24 Ağustos Cumartesi MasterChef kim kaşık aldı, Somer Şef kaşık attı mı? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 24 Ağustos Cumartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? 24 Ağustos 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 24 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 24 Ağustos 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 24 Ağustos AFAD ve Kandilli deprem listesi! 24 Ağustos Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Mehmet Şimşek kimdir? Mehmet Şimşek kaç yaşında, nereli? Mehmet Şimşek hayatı ve biyografisi! Avon battı mı? Avon iflas mı etti? Çağla İle Bu Yaz nerede çekiliyor, Çağla İle Bu Yaz setleri nerede? Ferdi Kadıoğlu gitti mi? Ferdi Kadıoğlu transfer oldu mu, bonservisi ne kadar? 23 Ağustos 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? Geçici vergi uzatıldı mı 2024? MasterChef çikolatalı sufle tarifi! En güzel çikolatalı sufle tarifi! çikolatalı sufle tarifi nasıl yapılır? çikolatalı sufle için malzemeler! Galatasaray Lig maçı ne zaman? Ç.Rizespor Fenerbahçe CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Ç.Rizespor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Celta Vigo Valencia CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Celta Vigo Valencia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sevilla Villarreal CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Sevilla Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? PSG Montpellier CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki var mı? PSG Montpellier maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Alanyaspor Göztepe CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Alanyaspor Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Monchengladbach Bayer Leverkusen CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Monchengladbach Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
title