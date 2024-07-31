Üye Girişi
Haberler

2024 Yılı Tuz Sektörü ve Yeşil Dönüşüm Teknik Destek Programı Çankırı'da İlan Edildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından, Çankırı'da uygulanacak olan 2024 Yılı Tuz Sektörü ve Yeşil Dönüşüm Teknik Destek Programı ilan edildi. Program çerçevesinde tuz sektöründeki nitelik artırılacak, yeni ürünler üretilecek ve yeşil dönüşüme katkı sağlanacak. Başvurular 31 Aralık 2024 tarihine kadar kabul edilecek.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından, Çankırı'da uygulanacak olan 2024 Yılı Tuz Sektörü ve Yeşil Dönüşüm Teknik Destek Programı ilan edildi.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından tuz sektörü ve yeşil dönüşüme yönelik olarak uygulanacak 2024 Yılı Tuz Sektörü ve Yeşil Dönüşüm Teknik Destek Programı ilan edildi. Program çerçevesinde belirlenmiş olan tuz ekosistemindeki unsurların niteliğinin artırılması, tuzdan türev yeni ürünlerin üretilmesine katkı sağlanması, tuzda ihtisaslaşmaya katkı sağlanması ve yeşil dönüşüme katkı sağlanması öncelikleri çerçevesinde projelere destek sağlanacak.

30 Temmuz tarihinde ilan edilen teknik destek programı ile potansiyel başvuru sahiplerini proje başvurusu yapmaya çağıran KUZKA, "2024 Yılı Tuz Sektörü ve Yeşil Dönüşüm Teknik Destek Programı (TR82/24/TSR-T_TD)" çerçevesinde Çankırı'da uygulanacak projelere toplamda 2 milyon TL büyüklüğünde destek sağlayacak. Söz konusu teknik destek programı çerçevesinde rehberde detayları belirtilen uygun başvuru sahipleri, tuz sektörü ve yeşil dönüşüm konusunda belirtilen önceliklere uygun danışmanlık konularında için teknik destek başvurusunda bulunabilecek.

31 Aralık 2024 tarihine kadar açık olacak teknik destek programına Temmuz-Ağustos dönemi için son başvuru tarihi olan 31 Ağustos saat 23.59'a kadar, Eylül-Ekim dönemi için 31 Ekim saat 23.59'a kadar, Kasım-Aralık dönemi için 31 Aralık 23.59'a kadar proje başvuruları kabul edilecek.

Herhangi bir dönem sonunda, program için ayrılan bütçenin tamamının harcanması durumunda, program başvuru süreci sona erecek ve sonraki başvuru dönemlerinde yeni başvuru alınmayacak. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Çankırı Aralık Ekonomi Güncel Haberler

İntikam bayrağı göndere çekildi, bölgesel savaş artık resmen kapıda

İntikam bayrağı göndere çekildi, bölgesel savaş artık resmen kapıda

 Haniye ile birlikte çekildiği fotoğrafı paylaşan Demirtaş: Korkakça katledilmesini lanetliyorum

Haniye ile birlikte çekildiği fotoğrafı paylaşan Demirtaş: Korkakça katledilmesini lanetliyorum

 Hamas lideri İsmail Haniye, Tahran'da öldürüldü

Hamas lideri İsmail Haniye, Tahran'da öldürüldü

Bakmadan Geçme

Fenerbahçe Lille ilk maç ne zaman ve nerede oynanacak? Fenerbahçe Lille ilk maç kimin stadında, İstanbul'da mı? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 31 Temmuz Çarşamba İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Haniye kimdir? İsmail Haniye nereli, kaç yaşında öldürüldü? 1 Ağustos Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman? MasterChef 17. yarışmacı kim oldu? 31 Temmuz ana kadroya kim girdi? 1 Ağustos bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Güngören, Maltepe, Şişli 1 Ağustos İstanbul su kesintisi listesi! MasterChef CANLI izle! 2024 TV8 MasterChef yeni bölüm HD Canlı izleme linki var mı? 4N1K 2 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? 4N1K 2 filmi ne zaman, nerede çekildi? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? Aliağa, Bergama, Karabağlar 1 Ağustos 2024 İzmir su kesintisi listesi! Arog filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Arog filmi ne zaman, nerede çekildi? Dinazor Avı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Dinazor Avı filmi ne zaman, nerede çekildi? Berlin Kaplanı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Berlin Kaplanı filmi ne zaman, nerede çekildi? Adana ASKİ su kesintisi: Adana'da sular ne zaman gelecek? Sarıçam, İmamoğlu, Saimbeyli 1 Ağustos 2024 Adana su kesintisi listesi! Salako filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Salako filmi ne zaman, nerede çekildi?
Kassam Tugayları'ndan Haniye suikastına sert tepki: Ortalığı karıştıran elin kesilme vakti geldi

Kassam Tugayları'ndan Haniye suikastına sert tepki: Ortalığı karıştıran elin kesilme vakti geldi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title