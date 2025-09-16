2024 Yılı Sektör Bilançoları Açıklandı: İmalat Sektörü İlk Sırada

Türkiye'deki firmaların bilançolarına göre toplam aktif büyüklükleri, geçen yıl 95 trilyon 835 milyar 323 milyon lira olarak hesaplandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı sektör bilançolarını açıkladı.

Buna göre, 1 milyon 104 bin 27 firmanın sektörlere dağılımına bakıldığında toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektörü 356 bin 62 firmayla ilk sırada yer aldı. İmalat sektörünün toplam firma sayısı içindeki payı, geçen yıl için yüzde 16,4 olarak hesaplandı.

Toplulaştırılmış bilançoya göre, 2024'te firmaların aktif büyüklüğü 95 trilyon 835 milyar 323 milyon lira, kısa ve uzun vadeli yabancı kaynaklar toplamı 47 trilyon 230 milyar 459 milyon lira, öz kaynaklar toplamı da 48 trilyon 604 milyar 864 milyon lira olarak belirlendi.

İmalat sektörü, 25 trilyon 676 milyar 467 milyon lira aktif büyüklüğüyle tüm sektörler arasında ilk sırada, toptan ve perakende ticaret motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektörü ise 18 trilyon 576 milyar 976 milyon lirayla ikinci sırada yer aldı.

Öz kaynaklar bakımından imalat sektörü 13 trilyon 277 milyar 638 milyon lirayla ilk sırayı alırken, bu sektörü 7 trilyon 351 milyar 87 milyon lirayla toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektörü, 7 trilyon 256 milyar 881 milyon lirayla da mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler sektörü izledi.

En yüksek net kar imalat sektöründe

Firmaların toplulaştırılmış gelir tablosu verilerine göre, 2024'te tüm sektörlerin toplulaştırılmış dönem net karı 1 trilyon 947 milyar 327 milyon lira olarak gerçekleşti. İmalat sektörü, 559 milyar 89 milyon lirayla en yüksek net kar elde eden sektör oldu.

Toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektörü 299 milyar 587 milyon lira, mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler sektörü ise 286 milyar 168 milyon lira net kar elde etti. Eğitim sektörü 3 milyar 145 milyon lira ve su temini, kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri sektörü 1 milyar 675 milyon lira net zararla 2024 yılını tamamladı.

Sektör bilançoları kapsamındaki tüm firmaların toplam net satışları 78 trilyon 245 milyar 505 milyon lira, toplam faaliyet karı ise 3 trilyon 746 milyar 226 milyon lira olarak kayıtlara geçti.