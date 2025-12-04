Tüik: Sağlık Harcamaları 2024 Yılında Yüzde 89,6 Artarak 2 Trilyon 359 Milyar TL'ye Yükseldi

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'nin toplam sağlık harcaması 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 89,6 artarak 2 trilyon 359 milyar TL'ye yükseldi. Sağlık harcamalarının yüzde 76,1'i genel devlet bütçesinden karşılanırken, özel sektör harcamalarında yüzde 101,8'lik artış gerçekleşti. Kişi başına sağlık harcaması bir yılda yüzde 89,2 artarak 27 bin 587 TL'ye yükseldi.

TÜİK, 2024 yılına ilişkin "Sağlık Harcamaları İstatistikleri"ni yayımladı. Buna göre, toplam sağlık harcaması 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 89,6 artarak 2 trilyon 359 milyar 151 milyon TL'ye yükseldi. Genel devlet sağlık harcaması yüzde 86,1 artarak 1 trilyon 794 milyar 227 milyon TL'ye ulaştı. Özel sektör sağlık harcaması ise yüzde 101,8'lik bir artış oranı ile 564 milyar 924 milyon TL olarak tahmin edildi.

Toplam sağlık harcamasının yüzde 76,1'i genel devlet bütçesinden karşılandı

Genel devlet sağlık harcamasının toplam sağlık harcamasına oranı 2024 yılında yüzde 76,1; özel sektör sağlık harcamasının oranı ise yüzde 23,9 olarak gerçekleşti. Genel devlet ve özel sektörün alt bileşenlerine bakıldığında, 2024 yılında Sosyal Güvenlik Kurumu yüzde 39,5, merkezi devlet yüzde 36,0, hanehalkları yüzde 18,8, sigorta şirketleri yüzde 2,8, hanehalklarına hizmet eden kar amacı gütmeyen kuruluşlar ile diğer işletmeler yüzde 2,4, mahalli idareler yüzde 0,6'lık bir paya sahip oldu.

Toplam sağlık harcamasının GSYH'ye oranı 2023 yılında yüzde 4,6 iken, 2024 yılında yüzde 5,3 oldu. Cari sağlık harcamasının GSYH'ye oranı 2023 yılında yüzde 4,2, 2024 yılında yüzde 4,9 olarak hesaplandı.

Toplam sağlık harcamasının yüzde 54,6'sı hastanelerde yapıldı

Toplam sağlık harcamasının sağlık hizmeti sunucularına göre dağılımı incelendiğinde, sağlık hizmetleri ve ürünleri satın almak için başvurulan sağlık kurumları içerisinde en büyük payı 2024 yılında yüzde 54,6 ile hastaneler oluşturdu. Hastaneleri sırasıyla yüzde 19,6 ile perakende satış ve diğer tıbbi malzeme sunanlar ve yüzde 11,0 ile ayakta bakım sunanlar izledi.

Cari sağlık harcaması yüzde 92,7 artarak 2 trilyon 186 milyar 802 milyon TL oldu

Cari sağlık harcaması 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 92,7 artarak 2 trilyon 186 milyar 802 milyon TL'ye yükseldi. Sağlık harcamaları kapsamındaki yatırımlar yüzde 57,6 artarak 172 milyar 349 milyon TL'ye ulaştı.

Kişi başına sağlık harcaması yüzde 89,2 artarak 27 bin 587 TL oldu

Kişi başına sağlık harcaması 2023 yılında 14 bin 582 TL iken, 2024 yılında yüzde 89,2 artarak 27 bin 587 TL'ye yükseldi. Kişi başına sağlık harcaması 2023 yılında ABD doları cinsinden 621 dolar iken, 2024 yılında yüzde 35,3 artarak 840 dolara yükseldi.

Hanehalkı cepten sağlık harcamasının toplam içindeki payı yüzde 18,8 oldu

Hanehalkları tarafından tedavi, ilaç vb. amaçlı yapılan cepten sağlık harcaması 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 100,2 artarak 442 milyar 356 milyon TL'ye ulaştı. Hanehalkı cepten sağlık harcamasının toplam sağlık harcamasına oranı 2024 yılında yüzde 18,8 olarak gerçekleşti.