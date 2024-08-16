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2024 Yılı Fındık Sezonu İstişare Toplantısı Düzenlendi

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Çarşamba Ticaret Borsası tarafından düzenlenen toplantıda fındık sektörünün problemleri ve beklentileri tartışıldı.

Çarşamba Ticaret Borsası(ÇTB) tarafından düzenlenen "2024 Yılı Fındık Sezonu İstişare Toplantısı"nda sektörün problemleri dile getirildi.

ÇTB Yönetim Kurulu ve meclis üyelerinin iştiraki ve borsa fındık alım satımı ile iştigal eden üyelerinin katılımı ile 2024 Yılı Fındık Sezonu İstişare Toplantısı, ÇTB M. Rifat Hisarcıklıoğlu Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Ticaret Borsası, fındıkta yeni sezon öncesinde üyelerinin katılımıyla sezon öncesi değerlendirmelerin yapılacağı bir istişare toplantısı düzenledi. Toplantıda, borsa üyeleri ve sektör temsilcileri yeni sezona dair beklentilerini ve fındık piyasasındaki güncel gelişmeleri tartıştı. Yapılan toplantıda, ürün kalitesini artırmaya yönelik öneriler ve piyasadaki talepler ele alındı. Toplantıya Çarşamba Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz'ı temsilen, ÇTB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Selim Yılmaz ve borsa meclisi ev sahipliği yaptı.

"Sektörümüzün daha güçlü büyümesi için çalışmaya devam edeceğiz"

Toplantının açılışını ÇTB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Selim Yılmaz, Meclis Başkanı Hacı Toraman ve Genel Sekreter Sercan Yaşar gerçekleştirdi. Selim Yılmaz, toplantının açılış konuşmasında, "2024 sezonunda üreticilerimizin ve sanayicilerimizin beklentilerini, talep ve önerilerini değerlendirerek, ortak bir fikir yürütme gayreti içerisindeyiz. Yeni sezonda uygulanacak stratejileri üyelerimizin nezdinde karara bağlayarak sağlam adımlar atıyoruz. Yüzyıllardır sürdürdüğümüz fındık üretimi ve ticaretinde sektörümüzün daha da güçlü büyümesi için çalışmaya devam edeceğiz. İstişare toplantısına katılan tüm üyelerimize teşekkür ediyoruz. Fındık sezonumuz hayırlı uğurlu olsun. İsteğimiz yeni sezonun verimli ve bereketli geçmesidir" dedi.

Gerçekleşen toplantıda fındık sektöründe faaliyet gösteren üyelerin talepleri ve bölgenin en önemli ekonomik getirilerinden birisi olan fındık ticareti ile ilgili konular istişare edildi. Toplantı, katılımcıların görüş ve önerilerini paylaşmasının ardından sona erdi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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