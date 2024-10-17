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2024 Yılı Arılı Kovan Destekleme Başvuruları Başladı

2024 Yılı Arılı Kovan Destekleme Başvuruları Başladı
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Tarım ve Orman Bakanlığı, 2024 yılı arılı kovan destekleme başvuru süresini açıkladı. Birlik üyesi arıcıların 17 Ekim, diğer arıcıların ise 18 Ekim 2024'e kadar başvuru yapmaları gerektiği belirtildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2024 yılı arılı kovan destekleme başvuru süresi birlik üyelerinde bugün, birlik üyesi olmayan arıcılar için 18 Ekim'de sona erecek.

2024 yılı arılı kovan desteklerinden yararlanacak ve birliklere kayıtlı arıcıların, en geç 17 Ekim 2024 tarihine kadar üyesi oldukları birliklere, Birlik üyesi olmayan arıcılar ise 18 Ekim 2024 günü mesai bitimine kadar il ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine başvurmaları gerekiyor.

Muğla'da MAYBİR Üyesi arıcılara kovan başına 20 TL ilave destek verilecek. Bir birliğe üye kadın ve genç arıcılara 40 TL, gezgin arıcılara ise 30 TL destek verilecek. Birlik üyesi olmayan kadın ve genç arıcılar 32 TL, gezgin arıcılar ise 24 TL destekleme ödemesi alacaklar. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanlığı Ekonomi Güncel Tarım

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