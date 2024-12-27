Üye Girişi
Haberler
Almanya'da erken seçim tarihi belli oldu
Almanya Cumhurbaşkanı meclisi feshetti, işte erken seçim tarihi
Tutuklu sanık Salim Güran: Narin'i bulmak için jandarmayla birlikte üfürükçüye gittik
"Jandarmayla birlikte üfürükçüye gittik"
Narin'in amcası Salim Güran, savunması sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi
Salim Güran, savunması sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi
Beklentilerin altında kalan asgari ücret zammı AK Partili vekilleri zora soktu
Asgari ücrete yapılan zam AK Partili vekilleri zora soktu

2024'ün En Çok Kazandıran Yatırım Aracı Altın

2024'ün En Çok Kazandıran Yatırım Aracı Altın
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun Kuyumcular Odası Başkanı Salih Özman, 2024 yılında altının yatırımcısına sağladığı yüzde 51'lik kazanç ile en çok kazandıran geleneksel yatırım aracı olduğunu açıkladı. Euro ve Amerikan dolarının enflasyonun altında kalmasına dikkat çeken Özman, altının güvenli liman olarak öneminin arttığını vurguladı.

Samsun Kuyumcular Odası Başkanı Salih Özman, 2024'ün yatırımcısına en çok kazandıran geleneksel yatırım aracının 'altın' olduğunu söyledi.

2024'ün sonuna gelinirken Başka Salih Özman, yılın en çok kazandıran geleneksel yatırım araçlarını açıkladı. Özman, euronun yüzde 12 ve Amerikan dolarının da yüzde 17'lik getirisinin enflasyondan düşük kaldığını, altının ise yüzde 51'lik artışla yatırımcısına kazandırdığını ifade etti.

Geçen yıl yüzde 65, bu yıl yüzde 51

Geçen yıl yüzde 65 oranında kazandıran altının bu yıl yüzde 51 oranında yatırımcısına kazanç sağladığına değinen Salih Özman, "Geleneksel yatırım araçlarının kazançlarına baktığımızda 2024 yılında bugüne kadar euro yüzde 12 civarında bir kazanç sağladı. Bu enflasyonun çok altında kaldı ve euroya yatırım yapan kaybetti diyebiliriz. ABD doları da TL'ye karşı yüzde 17'lik bir değer kazandı ve yine enflasyonun altında kaldığından yatırımcısına kaybettirdi. Bunlar Merkez Bankası'nın para politikası ve dezenflasyonist süreçten dolayı meydana geldi. Güvenli liman denilen altında ise durum böyle olmadı. Uluslararası piyasa altın ons olarak da arttı. Altının yatırımcısına kazancı bir ara yüzde 55'e kadar çıktı ama yıl sonunda yüzde 50'den fazla bir kazançla kapanış yapacak. Böyle olunca da enflasyonun üstünde getiri sağlayan altın, 2024'ün yatırımcısına en çok kazandıran yatırım aracı oldu" dedi.

Dünyadaki tüm ülke ve merkez bankalarının hazinelerini döviz yerine altınla doldurduğunu ve altının uzun yıllar güvenilir liman olarak kalacağını belirten Özman, "Şu anda altının ons'u 2 bin 630 dolar seviyesinde. 3 bin 30 TL civarında 24 ayar gram altın. Çeyrek altın 5 bin TL, yarım altın 10 bin TL, ziynet lira 20 bin TL ve sikke olarak üretilen tam lira da 20 bin 500 TL'den satılıyor. Döviz kurlarında ise 35,06 TL'den dolar, 36,48 TL'den de euro alınıyor" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
img

Kerem'in takım arkadaşı da Galatasaray'a "Evet" dedi
img

Huzurevine terk edilen adamın sözleri sosyal medyayı ikiye böldü
img

Büyük hapishane isyanı: 6 bin mahkum firar etti, 33 kişi öldü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Azerbaycan düşen uçak nedeniyle özür ve tazminat bekliyor
Yardım talebini reddeden Azerbaycan, 3 şey istedi
Al Shabab ile sözleşme imzalayan Fatih Terim'den ilk sözler
Yeni kulübüyle sözleşme imzalayan Terim'den ilk sözler
Kadın müşteriyi kayda alıp 'Hiçbir şey giymemiş' notuyla paylaşan kuryeye tepki yağıyor
Kadın müşteriyi kayda alıp paylaşan kuryeye tepki yağıyor
Kuyumcu, borcunu istemeye gelen müşterisini vurdu: O anlar kamerada
Borcunu isteyeme giden müşteriyi şoke eden an
2025 yılında kim ne kadar emekli maaşı alır? İşte ek ödemeli hesaplama tablosu
Kim ne kadar emekli maaşı alır? İşte ek ödemeli hesaplama tablosu
Ünlü futbolcu eşcinsel olduğunu duyurdu
Ünlü futbolcu eşcinsel olduğunu duyurdu

Son Dakika Haberleri

30 Aralık okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı tatil açıklaması yaptı mı? Regaip Kandili ne zaman 2025? (Diyanet Dini Günler Takvimi) Baba Vanga 2025 kehanetleri! Baba Vanga 2025 kehanetleri neler? Cuma namazı nasıl kılınır? Cuma namazı kaç rekâttır? Kısa Zamm-ı Sureler! CUMA NAMAZI SAATLERİ | 27 Aralık Cuma İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir cuma namazı saat kaçta? İl il cuma namazı saatleri! DEPREM Mİ OLDU? 27 Aralık deprem nerede oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem raporları! MEMUR MAAŞ ZAMMI | En düşük memur maaşı 2025'te kaç TL olacak? Memur maaşı 2025 Ocak zammı nasıl hesaplanır? EMEKLİ MAAŞ ZAM HABERLERİ! 2025 Emekli maaş zam oranları belli oldu mu? SSK, BAĞ-KUR (4A, 4B, 4C) en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 27 Aralık Cuma günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? MÜGE ANLI CANLI İZLE | 27 Aralık Cuma Müge Anlı ATV CANLI, HD izleme linki! Müge Anlı son bölümde neler oldu? Nezaket bulundu mu? MASTERCHEF 5. CEKET | MasterChef 5. ceketi kim kazandı? 26 Aralık Perşembe son ceketi kim aldı?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.