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2024 Uluslararası Gül Festivali Isparta'da Başladı

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Isparta'da düzenlenen 2024 Uluslararası Gül Festivali'nin açılışı yapıldı. Festivalde gül fidanı dikimi ve anma töreni gerçekleştirildi. Festivalde Hindistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Bulgaristan'dan halk oyunları gösteri grupları da yer aldı. Isparta Valisi ve Belediye Başkanı da konuşmalar yaparak gülün önemini vurguladılar. Festival, çeşitli etkinliklerle 2 Haziran'da sona erecek.

Isparta'da düzenlenen 2024 Uluslararası Gül Festivali'nin açılışı yapıldı.

Festivalde ilk olarak Bulgaristan'dan bastonun içinde getirdiği gül fidanını dikerek Isparta'yı "gül bahçesine" dönüştüren Müftüzade Gülcü İsmail Efendi, mezarı başında anıldı.

Daha sonra Isparta Belediyesinden başlayan kortej, Valilik önünde son buldu. Festivale Hindistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Bulgaristan'dan halk oyunları gösteri grupları katıldı.

Isparta Valisi Aydın Baruş, valilik önünde yaptığı konuşmada, gülün kentin simgesi olduğunu ve isminin dünyada duyulmasını sağladığını söyledi.

Gülün her zaman güzelliğin simgesi olduğunu belirten Baruş, "Gül kokusunu hissedip duygulanmayan ve yüzü gülmeyen insan var mıdır? Gül hayatımızda ki tüm renklerin anlamı, gül duygularımıza ayrı bir anlam kazandırır. Gül, tazeliktir, canlılıktır. Hayatımızdaki güller hiç solmasın, tüm güzellikler sizlerle olsun." diye konuştu.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Isparta'nın endemik bitkiler konusunda önemli bir şehir olduğu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Gül bizim için çok değerli, çıkardığımız bu gül yağı dünyanın birçok ülkesinde kozmetik ve tıbbi konularda kullanılıyor. Bu gülün Isparta'dan başka bir yerde yetişmemesi bir endemik bitki olarak önümüze çıkıyor. Gülümüzden ekonomik, kültürel ve turizm olarak oldukça büyük destek alıyoruz."

Çeşitli sanatçıların da sahne alacağı ve etkinliklerin düzenleneceği festival, 2 Haziran'da sona erecek.

Kaynak: AA / Ekonomi

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