2024'te Hanehalkı Tüketim Harcamalarının Dağılımı Açıklandı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılında Türkiye'deki hanehalkı tüketim harcamalarının yüzde 24,9'unun TR1 (İstanbul) bölgesinde gerçekleştiğini açıkladı.

TÜİK, 2024 yılına ilişkin hanehalkı tüketim harcaması (bölgesel) verilerini açıkladı. Hanehalkı tüketim harcamalarında bölgesel düzeyde tahminler elde edebilmek amacıyla, referans yılla birlikte önceki 2 yılın verileri bir araya getirildi. Bu kapsamda, 2024 yılına ait hanehalkı tüketim harcaması (bölgesel) sonuçları, 2022, 2023 ve 2024 yıllarına ait Hanehalkı Bütçe Araştırması verilerinin birleştirilmesiyle oluşturulan bütünleşik veri seti üzerinden hesaplanarak yayımlandı. Buna göre; İstatistiki Bölge Birimleri Sıralaması (İBBS) 1'inci Düzey bölgeleri itibarıyla, Türkiye'deki hanehalkı tüketim harcamalarının yüzde 24,9'u TR1 (İstanbul) bölgesinde gerçekleşti. İkinci sırada yüzde 15 ile TR3 (Ege) bölgesi yer alırken, bu bölgeyi izleyen TR6 (Akdeniz) bölgesinin payı yüzde 12,1 oldu. Hanehalkı tüketim harcamalarından en düşük payı ise yüzde 1,5 ile TRA (Kuzeydoğu Anadolu) bölgesi aldı. Bu bölgeyi yüzde 2,3 ile TRB (Ortadoğu Anadolu) ve yüzde 3,1 ile TR9 (Doğu Karadeniz) izledi.

HARCAMA TÜRLERİNDE BÖLGESEL FARKLILIKLAR

TR1 bölgesi, tüm harcama türlerinde en yüksek paya sahip olurken, eğitim hizmetleri harcamalarının yüzde 37,8'i, lokantalar ve konaklama hizmetleri harcamalarının yüzde 31,5'i, konut ve kira harcamalarının yüzde 27,8'i ve kişisel bakım ve çeşitli mal ve hizmetler harcamalarının yüzde 27,1'i TR1 bölgesinde gerçekleşti. Hanehalkı tüketim harcamalarından aldığı pay ile 2'nci sırada yer alan TR3 bölgesinde ise alkollü içecekler, tütün ve tütün ürünleri harcamalarının yüzde 18,2'si, mobilya ve ev eşyaları harcamalarının yüzde 16,1'i, sağlık harcamalarının yüzde 15,9'u ve lokantalar ve konaklama hizmetleri harcamalarının yüzde 15,6'sı gerçekleşti. TRA bölgesinin gıda ve alkolsüz içecekler harcamalarından aldığı pay yüzde 2,1 olurken, alkollü içecekler, tütün ve tütün ürünleri harcamalarından yüzde 1,9, giyim ve ayakkabı harcamalarından ise yüzde 1,8 pay aldı. TRB bölgesinin gıda ve alkolsüz içecekler harcamalarından aldığı pay yüzde 3,4 iken, giyim ve ayakkabı harcamalarından yüzde 3,3, bilgi ve iletişim harcamalarından ise yüzde 2,6 pay aldı.

KONUT VE KİRA HARCAMALARINA EN YÜKSEK PAYI TR1 BÖLGESİ AYIRDI

Bölgelerin kendi tüketim harcamaları içerisindeki dağılımlara bakıldığında ise tüm bölgelerde hanehalkı tüketim harcamalarının büyük bölümünü konut ve kira, ulaştırma ile gıda ve alkolsüz içecekler harcamaları oluşturdu. Konut ve kira harcamalarına en yüksek payı ayıran bölge yüzde 27,3 ile TR1 iken, en düşük payı ayıran bölge yüzde 20,1 ile TRA oldu.

Ulaştırma harcamalarına (motorlu taşıt alımları, akaryakıt, yolcu taşımacılığı, araç bakım ve onarımı) en yüksek payı yüzde 24,3 ile TR2 (Batı Marmara) bölgesi ayırırken, en düşük payı ayıran bölge yüzde 14,6 ile TRC (Güneydoğu Anadolu) oldu.

GIDAYA EN YÜKSEK PAYI TRB BÖLGESİ AYIRDI

Hanehalkı tüketim harcamaları içinde gıda ve alkolsüz içecekler harcamaları payının en yüksek olduğu bölge yüzde 30,2 ile TRB iken, en düşük olduğu bölge yüzde 15,9 ile TR1 oldu.

TÜKETİM HARCAMALARINDAN EN FAZLA PAYI TR10 BÖLGESİ ALDI

İBBS 2'nci Düzey bölgeleri itibarıyla, Türkiye'deki hanehalkı tüketim harcamalarının yüzde 24,9'u TR10 (İstanbul) bölgesinde gerçekleşti. İkinci sırada yüzde 8,3 ile TR51 (Ankara) bölgesi yer alırken, bunu yüzde 6,4 ile TR31 (İzmir), yüzde 5,9 ile TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) bölgeleri izledi. Hanehalkı tüketim harcamalarından en düşük payı yüzde 0,6 ile TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop) ve yüzde 0,7 ile TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) bölgeleri aldı. Bu bölgeleri yüzde 0,8 ile TRA1 (Erzurum, Erzincan, Bayburt), yüzde 1,1 ile TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari) ve TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın) izledi.

KONUT VE KİRA HARCAMALARINA EN YÜKSEK PAYI TR31 BÖLGESİ AYIRDI

Bölgelerin kendi tüketim harcamaları içerisindeki dağılımlara bakıldığında ise tüm İBBS 2'nci Düzey bölgeleri arasında konut ve kira harcamalarına en yüksek payı ayıran bölge yüzde 27,8 ile TR31 iken, en düşük payı ayıran bölge yüzde 16,8 ile TRB2 oldu.

ULAŞTIRMA HARCAMALARINA TR22 BÖLGESİ EN YÜKSEK PAYI AYIRDI

Ulaştırma harcamalarına en yüksek payı yüzde 25,7 ile TR22 (Balıkesir, Çanakkale) bölgesi ayırırken, en düşük payı ayıran bölge yüzde 10,4 ile TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır) oldu.

GIDAYA EN FAZLA PAYI TR82 BÖLGESİ AYIRDI

Hanehalkı tüketim harcamaları içinde gıda ve alkolsüz içecekler harcamaları payının en yüksek olduğu bölge yüzde 33,3 ile TR82 iken, en düşük olduğu bölge yüzde 15,9 ile TR10 oldu.