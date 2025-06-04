2024 Su Ürünleri Üretimi Yüzde 7,6 Azaldı

2024 Su Ürünleri Üretimi Yüzde 7,6 Azaldı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2024 yılında su ürünleri üretimi bir önceki yıla göre yüzde 7,6 azalarak 933 bin 194 ton olarak gerçekleşti. Avcılık yoluyla elde edilen deniz ürünleri üretiminde önemli düşüşler yaşandı, ancak yetiştiricilik üretimi yüzde 3,7 artış gösterdi.

Su ürünleri üretimi 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 7,6 azalarak 933 bin 194 ton olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı Su Ürünleri verilerini paylaştı. Su ürünleri üretimi 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 7,6 azalarak 933 bin 194 ton olarak gerçekleşti. Üretimin yüzde 31,1'ini avcılık yoluyla elde edilen deniz balıkları, yüzde 3,5'ini avcılık yoluyla elde edilen diğer deniz ürünleri, yüzde 3,6'sını avcılık yoluyla elde edilen iç su ürünleri ve yüzde 61,8'ini yetiştiricilik ürünleri oluşturdu.

Su ürünleri avcılığı 2024 yılında yüzde 21,6 azaldı

Avcılık yoluyla yapılan toplam üretim 356 bin 70 ton, yetiştiricilik üretimi ise 577 bin 124 ton olarak gerçekleşti. Deniz ürünleri avcılığı bir önceki yıla göre yüzde 23,3 azalırken, iç su ürünleri avcılığı yüzde 0,2 arttı.

Avlanan deniz balıkları miktarı 2024 yılında 290 bin 68 ton olarak gerçekleşti. Avlanan deniz balıklarının türlerine göre dağılımı incelendiğinde, hamsi balığının 153 bin 175 ton ile en yüksek miktarda avlanan balık olduğu görüldü. Hamsi balığını 49 bin 278 ton ile palamut ve 17 bin 818 ton ile sardalya takip etti.

Yetiştiricilik üretimi 2024 yılında yüzde 3,7 arttı

Yetiştiricilik yoluyla 2024 yılında yapılan üretimin 405 bin 742 tonu (yüzde 70,3) denizlerde, 171 bin 382 tonu (yüzde 29,7) iç sularda gerçekleşti. Yetiştirilen en önemli balık türleri iç sularda 170 bin 905 ton ile alabalık, denizlerde ise 165 bin 55 ton ile levrek ve 155 bin 279 ton ile çipura oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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