Üye Girişi
Haberler

2024 Şeker Pancarı Alım Fiyatı Belirlendi

2024 Şeker Pancarı Alım Fiyatı Belirlendi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2024 yılı şeker pancarı alım fiyatını ton başına 2 bin 375 TL olarak açıkladı. Geçen yıl bu fiyat 1,855 TL iken, yeni fiyat önemli bir artış gösterdi.

(ANKARA) - Tarım ve Orman Bakanlığı, 2024 yılı şeker pancarı alım fiyatının ton başına 2 bin 375 TL olarak belirlendiğini bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın paylaştığı bilgye göre, Türkşeker tarafından 2024 yılı şeker pancarı alım fiyatı kota tamamlama primi ile birlikte ton başına 2 bin 375 TL olarak belirlendi.

Geçen yıl Türkşeker, pancar alım fiyatını kota tamamlama primiyle birlikte ton başına 1 bin 855 TL ödeme yapmıştı.

Kaynak: ANKA / Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanlığı Ekonomi Güncel Tarım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda dünyaya sesleniyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda dünyaya sesleniyor

 İsrail, Hizbullah'ın üst düzey komutanı Kubeysi'yi öldürdü

İsrail, Hizbullah'ın üst düzey komutanını öldürdü

 Bakan Yumaklı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da desteklediği ürün yüzünden çiftçiyle tartıştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu videoyu görmesin! Tarım Bakanı baltayı taşa vurdu
Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katilin annesi konuştu: Yerini söyledim, niye devlet bunu götürmedi?

Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katilin annesi sessizliğini bozdu! Sözleri çok konuşulur
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karius Barcelona'ya mı gidiyor? Kocaeli su kesintisi! 24-25 Eylül İzmit, Karamürsel, Gebze su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 24-25 Eylül Altındağ, Beypazarı, Sincan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 24-25 Eylül Karatay, Meram, Ilgın su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 24-25 Eylül Kozan, Seyhan, Sarıçam su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Kubeysi kimdir? Kubeysi öldü mü? BUSKİ Bursa su kesintisi! 24-25 Eylül Osmangazi, Nilüfer, İnegöl su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Nurdağı, Oğuzeli, Nizip 24-25 Eylül Ağustos GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 24-25 Eylül Karabağlar, Seferihisar, Konak su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Alanya, Konyaaltı, Kumluca 24-25 Eylül 2024 Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İstanbul İSKİ su kesintisi! 24-25 Eylül Ataşehir, Kağıthane, Esenyurt su kesintisi listesi! Sular kesintisi ne zaman bitecek?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });