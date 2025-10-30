Haberler

2024 Sanayi Sektörü Nihai Enerji Tüketimi Açıklandı

TÜİK, 2024 yılı sanayi sektöründe nihai enerji tüketiminin 1 milyon 717 bin 368 terajul olduğunu açıkladı. Elektrik en çok tüketilen enerji kaynağı olurken, 'diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı' sektörü en büyük enerji tüketimine sahip oldu.

Sanayi Sektörü Nihai Enerji Tüketim Araştırması sonuçlarına göre; sanayi sektöründe 2024 yılında nihai enerji tüketimi 1 milyon 717 bin 368 terajul oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 yılı Sanayi Sektörü Nihai Enerji Tüketim İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, Sanayi Sektörü Nihai Enerji Tüketim Araştırması sonuçlarına göre; sanayi sektöründe 2024 yılında nihai enerji tüketimi 1 milyon 717 bin 368 terajul oldu. Alt sektörler itibariyle nihai enerji tüketiminde en büyük payı, yüzde 28,8 ile "diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı" sektörü aldı. Bu sektörü sırasıyla, yüzde 22,7 ile "ana metal sanayii"; yüzde 10,9 ile "gıda ürünleri imalatı" ve yüzde 7,4 ile "tekstil ürünlerinin imalatı" sektörleri takip etti. "Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı" sektörünün nihai enerji tüketimindeki payı yüzde 6,2 olurken "inşaat" sektörünün payı yüzde 4,8 olarak gerçekleşti.

Elektrik, 485 bin 163 terajul ile en çok tüketilen enerji kaynağı oldu

Sanayi sektöründe enerji kaynaklarının paylarına göre; yüzde 28,3 ile elektrik, yüzde 23,6 ile doğal gaz, yüzde 22,6 ile katı fosil yakıtlar ve yüzde 14,0 ile petrol ürünleri nihai enerji tüketiminde en çok tüketilen enerji kaynakları oldu.

Alt sektörler itibariyle enerji tüketiminin en yoğun olduğu "diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı" sektöründe ise en çok tüketilen enerji kaynağı yüzde 32,7 ile petrol ürünleri oldu. Bu sektörde, petrol ürünlerini yüzde 27,5 ile katı fosil yakıtlar, yüzde 18,2 ile doğal gaz ve yüzde 12,7 ile elektrik takip etti. - İSTANBUL

