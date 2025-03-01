2024 Kira Geliri Beyan Süreci Başladı

Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Kira geliri elde edenler için beyan süresi 1 Mart itibarı ile başladı. 2024 yılına ait gelir vergisi beyannameleri 1 Mart – 2 Nisan 2025 tarihleri arasında verilebilecek" dedi.

2024 takvim yılında sahip oldukları mal ve hakları kiraya verenlerin vergilendirilmesine yönelik olarak milyonlarca taşınmaz sahibini ilgilendiren kira gelir beyannamelerinde süreç başladı. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Altın Emlak Global Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Ülkemizde 7 milyona yakın kiracı bulunuyor. Taşınmazların kiraya verilmesi karşılığında elde edilen gelirler 'gayrimenkul sermaye iradı' olarak ifade ediliyor ve belli koşullarda gelir vergisine tabi tutuluyor. Kişinin 2024 yılı içerisinde tahsil etmiş olduğu toplam mesken kira geliri 33 bin TL üzerinde ise beyanname vermek zorundadır. Bu istisna sadece tek mesken için uygulanabilir. Eğer bir konuta birden fazla kişi ortak ise bu konuttan elde edilen kira geliri için her bir ortak söz konusu istisnadan ayrı ayrı yararlanabilir. Vergi kesintisine (tevkifat) tabi işyeri kira gelirleri elde edenler ise kira gelirlerinin brüt tutarı 2024 yılı için beyanname verme sınırı olan 230 bin TL'yi aşması halinde beyanname verirler" dedi.

"Gerçek gider veya götürü gider seçilebilir"

Kira gelirinin vergilendirilmesinde, elde edilen gelirin safi tutarının iki farklı şekilde tespit edilebileceğini ifade eden Özelmacıklı, "Götürü gider yöntemi seçildiğinde, belge aranmaksızın kira gelirlerinden istisna tutarı düşüldükten sonra kalan tutarın yüzde 15'i götürü gider olarak hasılattan indirilebiliyor. Yani götürü gider yöntemini seçenlerin mesken kira gelirinden 33 bin TL istisna düşüldükten sonra yüzde 15 oranında indirim uygulanır. Gerçek gider yönteminde ise, kira gelirinden Gelir Vergisi Kanununda belirtilen giderler indirilebiliyor. Ancak, bu giderlerin vergiden istisna edilen tutara isabet eden kısmı indirilemez. İndirim konusu yapılan giderlerin belgelendirilmesi zorunlu olup, bu belgelerin 5 yıl süresince saklanması gerekmektedir. Gerçek gider yöntemini seçenler sahibi bulunduğu konutu kiraya verip, kendisi de kirada oturuyorsa 2024 yılı içinde ödediği kira tutarını gider olarak yazabilir" diye konuştu.

"Tevsik zorunluluğuna ve beyanname vermeye dikkat edilmeli"

Özelmacıklı, "Meskenlerde elde edilen kira gelirleri beyan edilmez veya eksik beyan edilirse, 2024 yılı için 33 bin TL'lik istisnadan yararlanılamaz. Ancak idarece herhangi bir tespit yapılmadan önce, süresinde beyan etmedikleri veya süresinde verdikleri beyannamede yer almayan konut kirası gelirlerini, kendiliklerinden, süresinden sonra verecekleri beyanname ile beyan edenler söz konusu istisnadan yararlanabilirler. Kira gelirinin beyan edilmediğinin veya eksik beyan edildiğinin vergi dairesince tespit edilmesi halinde, vergi dairesi tarafından cezalı tarhiyat yapılır. Ayrıca kira tahsilat ve ödemelerinde tevsik zorunluluğuna uymayanların her birine, her bir işlem için o yıl için belirlenen miktarından az olmamak üzere işleme konu tutarın yüzde 10'u nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilir" ifadelerini kullandı.

"2 Nisan son tarih"

2024 takvim yılına ait gelir vergisi beyannamesinin 31 Mart ve 1 Nisan'ın resmi tatile rastlaması nedeniyle bu sene 2 Nisan tarihine kadar verilebileceğini ifade eden Özelmacıklı, "Kira gelirine ilişkin beyannamesinin önceden hazırlanarak mükelleflerin onayına sunulduğu Hazır Beyan Sistemi üzerinden hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde verilmesi mümkün. Hazır Beyan Sisteminde, kira beyannamesi elektronik ortamda onaylandığı anda beyanname verilmiş sayılır. Sisteme hazirbeyan.gib.gov.tr adresinden ve Dijital Vergi Dairesinden giriş yapılabilir. Hesaplanan gelir vergisinin birinci taksiti, damga vergisi ile birlikte 2 Nisan 2025, ikinci taksitinin ise 31 Temmuz 2025 tarihine kadar ödenmesi gerekiyor" diye konuştu. - İSTANBUL