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2023 Yılında Türkiye Ekonomisi Yüzde 4,5 Büyüdü

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Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye'nin güçlü ve istikrarlı yapısının muhafaza edildiğini belirterek, 2023 yılında ekonominin yüzde 4,5 büyümesinin önemine dikkat çekti.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "Küresel ekonomide yaşanan sıkıntılara, asrın deprem felaketinin etkilerine ve enflasyonla mücadele sürecine rağmen, 2023 yılında ekonominin yüzde 4,5 büyümesi Türkiye'nin güçlü ve istikrarlı yapısının muhafaza edildiğinin göstergesidir." ifadesini kullandı.

Baran, yazılı açıklamasında, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından bugün açıklanan 2023 yılına ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini değerlendirdi.

Türkiye ekonomisinin geçen yıl yüzde 4,5 büyüdüğüne dikkati çeken Baran, bu başarının enflasyonla mücadele edilirken gerçekleştiğini bildirdi.

Baran, 2023'te tarım dışındaki diğer sektörlerin büyümesine değinerek, "Küresel ekonomide yaşanan sıkıntılara, asrın deprem felaketinin etkilerine ve enflasyonla mücadele sürecine rağmen, 2023 yılında ekonominin yüzde 4,5 büyümesi Türkiye'nin güçlü ve istikrarlı yapısının muhafaza edildiğinin göstergesidir." ifadesini kullandı.

GSYH'nin 1 trilyon 118 milyar dolarlık büyüklüğe ulaştığını vurgulayan Baran, şunları kaydetti:

"Enflasyonla mücadeleye yönelik para ve maliye politikasının etkin bir şekilde uygulanması, katma değerli üretimin sağlanması, eğitim-istihdam planlamasının yapılarak istihdam piyasalarının taleplerine uygun bir şekilde genç nüfusun yetiştirilmesi gibi yapısal düzenlemelerin hayata geçirilmesiyle Türkiye'nin kalkınma hızının artacağına, ihracat potansiyelinin daha da gelişeceğine ve ülkemizin tek haneli enflasyon ve çift haneli büyüme yapısına rahatlıkla kavuşabileceğine inanıyoruz."

Kaynak: AA / Ekonomi

Ankara Ticaret Odası Gürsel Baran Türkiye Ekonomi Güncel Haberler

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