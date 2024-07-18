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2023 Yılında İşsizlik Oranı En Yüksek Hakkari, En Düşük Sinop

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TÜİK'in açıkladığı verilere göre, 2023 yılında Türkiye genelinde işsizlik oranı yüzde 9,4 olurken, en yüksek işsizlik oranı Hakkari'de yüzde 23,3, en düşük ise Sinop'ta yüzde 4,8 olarak kaydedildi.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılında işsizlik oranı en yüksek ilin Hakkari, en düşük ilin Sinop olduğunu açıkladı.

TÜİK, 2023 yılına ilişkin il düzeyinde iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Türkiye genelinde, 2023 yılı için işsizlik oranı yüzde 9,4 olurken; işsizlik oranı en yüksek il yüzde 23,3 ile Hakkari, en düşük il yüzde 4,8 ile Sinop oldu. 2023 yılı için istihdam oranı yüzde 48,3 oldu. En yüksek istihdam oranı yüzde 58,2 ile Ardahan'da, en düşük istihdam oranı ise yüzde 35,5 ile Siirt'te kaydedildi. 2023'te iş gücüne katılma oranı da yüzde 53,3 olarak gerçekleşti. En yüksek iş gücüne katılma oranı yüzde 61,7 ile Ardahan, en düşük iş gücüne katılma oranı ise yüzde 38,5 ile Siirt'te görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi

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