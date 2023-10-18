2023 Yılında Açlık ve Yoksulluk Sınırı Açıklandı

Büro Emekçileri Sendikası Araştırma Merkezi (BES/AR) 2023 yılının eylül ayında dört kişilik memur bir ailenin açlık sınırının 16 bin 338 TL olduğunu açıkladı. Bekar bir çalışanın yaşam maliyeti ise 22 bin 124 TL olarak hesaplandı.

Büro Emekçileri Sendikası Araştırma Merkezi (BES/AR) 2023 yılının eylül ayında dört kişilik memur bir ailenin açlık sınırının 16 bin 338 TL olduğunu açıkladı. Bekar bir çalışanın yaşam maliyeti ise 22 bin 124 TL olarak hesaplandı.

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu'na (KESK) bağlı Büro Emekçileri Sendikası, eylül ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı rakamlarını açıkladı. Buna göre; eylül ayında dört kişilik memur bir ailenin açlık sınırı 16 bin 338 TL, bir çalışanın yaşam maliyeti ise 22 bin 124 lira, yoksulluk sınırı ise 49 bin 215 TL olarak hesaplandı.

BES/AR'ın araştırması şöyle:

"4 KİŞİLİK BİR AİLENİN 4'Ü DE ASGARİ ÜCRETLE ÇALIYOR OLSA BİLE ALINAN ÜCRET TOPLAMI YOKSULLUK SINIRININ ALTINDA KALDI"

"Dört kişilik bir memur ailesinin sağlıklı beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı Eylül 2023 için 16 bin 338 lira, tek (bekar) bir çalışanın yaşam maliyeti ise 22 bin 124 lira, gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı kısacası yoksulluk sınırı 49 bin 215 lira olmuştur.

Bu sonuçlara göre; kamuda bekar, çocuğu olmayan bir kamu emekçisi gelir vergisi kesintileriyle birlikte 20 bin 580 lira ücret ile 22 bin 124 lira olan yaşam maliyetinin altında ücret alarak hayatını idame ettirmeye çalıştığı gerçeği ile; 4 kişilik bir ailenin 4'ü de asgari ücretle çalıyor olsa bile alınan ücret toplamı yoksulluk sınırının altında kaldığı gerçeğini tüm kamuoyu ile paylaşıyoruz.

"2025 YILI İÇİN TOPLAM YÜZDE 11 MAAŞ ARTIŞINDA ANLAŞMA SAĞLANMIŞ, İKTİDARIN KENDİ ENFLASYON BEKLENTİLERİNİN BİLE ALTINDA KALMIŞTIR"

Orta Vadeli Program'da 2024 yılı için enflasyon tahmini yüzde 33,0, 2025 yılı için yüzde 15,2 olarak açıklanmıştır. Hükümet ile Memur Sen arasında imzalanan Toplu İş Sözleşmesi ile 2024 yılı için yüzde 25, 2025 yılı için toplam yüzde 11 maaş artışında anlaşma sağlanmış, iktidarın kendi enflasyon beklentilerinin bile altında kalmıştır.

Büro Emekçileri Sendikası olarak tüm kamu emekçilerine, asgari ücretlilere, emeklilere insanca yaşayacak bir ücret talebimizi ısrarla tekrarlıyoruz."