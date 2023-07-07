Ek bütçe teklifi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Teklifte bütçeye 1 trilyon 119 milyar 514 milyon 513 bin lira eklenmesi öngörüldü. Gerekçe olarak depremler sonrası zarar gören vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması, yeniden yapılanma, aile destek programı ve maaş artışlarındaki enflasyon farkı gibi giderler gösterildi. Ek bütçe kanun teklifi, 11 Temmuz Salı günü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlanacak.

'2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi', TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Ek bütçe teklifi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Meclis Başkanlığı'na sunuldu. 4 maddelik teklife göre; bütçeye 1 trilyon 119 milyar 514 milyon 513 bin lira eklenmesi öngörüldü. Teklifte ek bütçenin gerekçesi olarak Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası zarar gören vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması, deprem bölgesinde başlatılan yeniden yapılanma, aile destek programı ve maaş artışlarındaki enflasyon farkı gibi giderler gösterildi. Ek bütçe kanun teklifi, 11 Temmuz Salı günü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlanacak.Teklifte, ek bütçeden en yüksek ödenek 482 milyar 829 milyar lira Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na, ardından 279 milyar 750 milyon 936 bin lira Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ayrıldı.