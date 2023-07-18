2023 Yılı İlk 6 Ayında Haksız Fiyat Artışı ve Stokçuluk Yapan 369 Firma Ceza Aldı

Ticaret Bakanlığı, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından 2023 yılının ilk 6 ayında fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yaptığı tespit edilen 369 firmaya toplam 152 milyon 820 bin 477,5 TL idari para cezası uygulandığını açıkladı. Bu kapsamda, otomotiv sektörüne ilişkin artan şikayetler ve depremler sonrası acil ihtiyaç duyulan malzemelerdeki fahiş fiyat artışları da denetimler sonucunda cezalandırıldı.

TİCARET Bakanlığı, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından 2023 yılının ilk 6 ayında fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yaptığı tespit edilen 369 firmaya toplam 152 milyon 820 bin 477,5 TL idari para cezası uygulandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, 6585 sayılı Perakende Ticaretin Du¨zenlenmesi Hakkında Kanunda yapılan değişiklikle; piyasada oluşan arz talep dengesini bozucu eylemleri, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk uygulamalarını engellemek amacıyla oluşturulan Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunca, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk uygulamalarına ilişkin idari yaptırım uygulanıyor. Bu kapsamda 6502 sayılı Tu¨keticinin Korunması Hakkında Kanun ile Fiyat Etiketi Yönetmeliği hu¨ku¨mleri çerçevesinde fiyat etiketi denetimi gerçekleştirildi. 2023 yılı ilk 6 ayda Ticaret İl Mu¨du¨rlu¨klerince 81 ilde haksız fiyat denetimleri kapsamında market denetimi başta olmak u¨zere toplam 6 bin 673 firma ve 31 bin 129 u¨ru¨ne ilişkin denetim gerçekleştirildi.

6502 sayılı Tu¨keticinin Korunması Hakkında Kanun'un 'fiyat etiketi' başlıklı 54'u¨ncu¨ maddesi ile Fiyat Etiketi Yönetmeliği hu¨ku¨mleri kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde ise 25 bin 409 işyerinde 584 bin 953 u¨ru¨nden aykırılık tespit edilen 15 bin 894 u¨ru¨n için toplam 14 milyon 991 bin 883 TL idari para cezası uygulandı.